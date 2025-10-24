KI schläft nie! Wie der Omphalos Fund die Kapitalmärkte neu denkt. (heute ab 11 Uhr)
Markus Koch · Uhr
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
Investieren ohne Emotionen, ohne Müdigkeit, ohne Angst. Nur Daten, und mit KI am Ruder, so macht es der Omphalos Fund. Ich spreche mit CEO Borno Janecovic über die Zukunft der Geldanlage, und darüber, wie ein rein durch KI gesteuerter Investmentfonds genau funktioniert.
