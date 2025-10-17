Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Porsche befürchtet er, dass die Konsensschätzungen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Sportwagenbauers in China und der Abschreibungen von 1,8 Milliarden Euro zu hoch sind./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

