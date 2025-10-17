DAX rutscht ab – globale Märkte unter Druck

Zum Wochenschluss präsentiert sich der deutsche Leitindex deutlich schwächer. Die Kurse gaben im frühen Handel spürbar nach, während auch die US-Futures klar ins Minus tendieren. In Asien setzte sich die Abwärtsbewegung fort, der Nikkei schloss ebenfalls im roten Bereich.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der NABE-Tagung in Philadelphia. Powell betonte, dass die wirtschaftliche Aktivität etwas robuster ausfalle als erwartet, warnte jedoch vor zunehmenden Risiken am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsdynamik habe sich spürbar abgeschwächt, was teilweise auf eine geringere Zuwanderung und sinkende Erwerbsquote zurückzuführen sei. Am Abend richtet sich der Blick zudem auf die Veröffentlichung der US-Baubewilligungen für September. Analysten erwarten ein stabiles Niveau von rund 1,33 Millionen Genehmigungen, was auf eine anhaltende Zurückhaltung im Wohnungsbau hindeutet.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Continental überraschte mit vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und übertraf die Markterwartungen deutlich. Der Konzern meldete einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 11,4 Prozent, gestützt durch ein starkes Reifengeschäft und Kostendisziplin. Diese positive Abweichung sorgte für kräftige Kursgewinne im frühen Handel.

EssilorLuxottica legte nach Vorlage der Quartalszahlen ebenfalls deutlich zu. Der Brillenkonzern erzielte mit 6,87 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte, ein Plus von 11,7 Prozent. Treiber waren innovative Wearables wie die neuen Ray-Ban-Meta-Modelle sowie zweistellige Zuwächse in Nordamerika und EMEA. Auch die jüngste FDA-Zulassung für Stellest-Linsen und strategische Zukäufe im MedTech-Bereich stärkten das Vertrauen der Anleger.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B0Q 15,87 22178,679007 Punkte 14,97 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6351 8,91 22876,900769 Punkte 14,47 Open End DAX® Bear UG2H7F 10,55 24840,039888 Punkte 8,38 Open End DAX® Bull UG9L3B 2,89 23536,366403 Punkte 93,14 Open End S&P 500 Index Bear UG9TC9 9,10 7618,835826 Punkte 6,12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag SAP SE Call HD77XR 0,27 320,00 EUR 9,33 17.06.2026 Adobe Inc. Call UG57YQ 5,31 300,00 USD 3,72 17.06.2026 DAX® Put UG7GML 15,08 24100,00 Punkte 7,17 18.09.2026 TSMC Ltd. (ADRs) Call UG40KP 5,32 300,00 USD 3,02 13.01.2027 MTU Aero Engines AG Call UG48SD 1,65 400,00 EUR 8,14 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH SE Long HC3WX4 1,43 401,553878 EUR 3 Open End DAX® Short HD3M2W 0,74 28317,056589 Punkte -6 Open End XPeng Inc. (ADRs) Long UG5DDV 3,51 17,100328 USD 5 Open End Tesla Long UG4CT7 1,68 357,380158 USD 6 Open End Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 2,85 26,872503 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2025; 10:45 Uhr;