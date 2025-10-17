EQS-News: Drittes Quartal 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz weiter auf Vorjahresniveau

EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/9-Monatszahlen

Lippstadt (Deutschland)

17. Oktober 2025

Drittes Quartal 2025: FORVIA HELLA hältUmsatz weiterauf Vorjahresniveau

Konzernumsatz wächst in den ersten neun Monaten 2025 währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro; berichteter Umsatz liegt bei 5,9 Milliarden Euro

Elektronikbereich wächst in allen Regionen, vor allem durch hohe Nachfrage nach Radarsensoren

CEO Bernard Schäferbarthold: „Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen“

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die Umsatzdaten für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 bekanntgegeben (1. Januar bis 30. September 2025). Demnach ist der konzernweite Umsatz währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro gewachsen; der berichtete Umsatz liegt mit 5,9 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA: „In den ersten neun Monaten des Jahres hat sich unser Geschäft als unverändert robust erwiesen. Den Umsatz konnten wir, trotz eines anhaltend anspruchsvollen Marktumfeldes, auf dem Niveau des Vorjahres halten und bewegen uns damit im Rahmen unserer Erwartungen. Erfreulich ist vor allem, dass sich zum einen unser weltweites Elektronikgeschäft vor allem durch eine hohe Nachfrage nach unseren Radarsensoren weiter sehr erfolgreich entwickelt hat. Zum anderen hat sich bei Lifecycle Solutions die Stabilisierung, die bereits zum Ende der ersten Jahreshälfte hin begonnen hat, auch im dritten Quartal weiter fortgesetzt. Insgesamt beobachten wir jedoch die erhöhten Unsicherheiten infolge von Volatilitäten bei den Produktionsvolumina sowie von zunehmenden Spannungen in den globalen Liefer- und Logistikketten. Die Entwicklung der Lage bewerten wir fortlaufend.“

So wurde der konzernweite Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 von der Business Group Elektronik getragen. Hier verbesserte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,4 Milliarden Euro). Wesentlicher Treiber war das Umsatzwachstum im Radarbereich in allen Regionen, sowohl durch den Anlauf neuer Kundenprojekte als auch den weiteren Hochlauf bestehender Serienproduktionen. Im europäischen sowie im chinesischen Markt konnte FORVIA HELLA von einer gestiegenen Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen profitieren; in China hat sich zudem das Geschäft mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen im Zuge von Serienanläufen im vergangenen Jahr erfolgreich entwickelt.

In der Business Group Licht reduzierte sich der Umsatz um 8,5 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,0 Milliarden Euro). Ursächlich hierfür ist einerseits die allgemeine Marktschwäche mit einer rückläufigen Fahrzeugproduktion insbesondere im europäischen Raum sowie andererseits der Auslauf verschiedener großvolumiger Kundenprojekte in China und im amerikanischen Markt. Höhere Produktionsvolumina für einzelne Scheinwerfer- und Heckleuchtenprojekte in Europa und Amerika konnten dies nur in Teilen kompensieren.

In der Business Group Lifecycle Solutions reduzierte sich der Umsatz um 4,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 0,8 Milliarden Euro). Zwar hat sich das freie Ersatzteilgeschäft im Zusammenhang mit einem erweiterten Angebot im asiatischen Raum grundsätzlich stabil entwickelt. Beeinträchtigt wurde die Geschäftsentwicklung der Business Group demgegenüber durch geringe Investitionen bei Herstellern von Nutzfahrzeugen, insbesondere im Land- und Baumaschinenbereich, im Zusammenhang mit einem weiter schwachen wirtschaftlichen Umfeld. Jedoch hat sich im dritten Quartal mit einem leichten Umsatzwachstum in diesem Zeitraum die Erholung des Nutzfahrzeuggeschäfts, die bereits im zweiten Quartal eingesetzt hat, aufgrund von positiven Impulsen aus dem Geschäft mit Land- und Baumaschinenherstellern fortgesetzt.

Die vollständigen Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 werden wie geplant am 7. November 2025 bekanntgegeben.

Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse

