EQS-News: Eine Reise ins elegante Leben - LEPAS Global Journey of Elegant Driving (China Stop) erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Chery Group / Schlagwort(e): Miscellaneous

Eine Reise ins elegante Leben - LEPAS Global Journey of Elegant Driving (China Stop) erfolgreich abgeschlossen



17.10.2025 / 23:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WUHU, China, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Global Journey of Elegant Driving (China Stop) , die von Chery Group brandneuer NEV-Marke LEPAS veranstaltet wurde, ging am 16. Oktober in Wuhu, Anhui, erfolgreich zu Ende und bildete den Auftakt zur LEPAS-Markengeschichte auf dem 2025 Chery International User Summit. Auf einer Strecke von über 900 Kilometern durch Shanghai, Suzhou, Moganshan, Xuancheng und Wuhu erlebten Medien, KOLs und Nutzer die herausragende Produktstärke des LEPAS L8- ein Panorama des eleganten Fahrens und eine anschauliche Interpretation seiner Positionierung als "Preferred Brand for Elegant Mobility Life".

In Shanghai untersuchten die Gäste die städtischen Straßenverhältnisse und das Beschleunigungsverhalten. Der LEPAS L8 beeindruckte mit seinem sanften Start, der geräumigen Kabine und der exquisiten Akustik, die urbane Kultiviertheit verkörpert. Auf den Autobahnen nach Suzhou sorgte Adaptive Cruise Control (ACC) für ein entspanntes, intelligentes Fahrerlebnis vor der poetischen Kulisse der klassischen Gärten von Suzhou. In Moganshan sorgten die präzise Leistungsansprache und Lenkungsabstimmung für mühelose Kontrolle auf kurvenreichen Bergstraßen. Auf dem Campingplatz sorgte die externe Stromversorgung des Fahrzeugs für eine warme, elegante Atmosphäre, in der die Gäste im Schein der Lichter Geschichten erzählten.

Beim Überqueren der nebelverhangenen Hügel von Xuancheng spiegeln die Stabilität und Ausdauer des LEPAS L8 die poetische Gelassenheit des südlichen Anhui wider, die sich in seiner "Ink White"-Karosserie widerspiegelt. Nach der Ankunft in Wuhu genossen die Gäste eine malerische Flussfahrt und beendeten die Reise mit einer Automatic Parking Assist (APA) und Remote Parking Assist (RPA) - eine Demonstration des intelligenten Komforts von LEPAS im Schein der "Riverside Orange" von Wuhu.

Der China Stop verband verschiedene Straßenbedingungen mit Lifestyle-Erlebnissen wie Camping und Stadterkundung und diente sowohl als Produktschau als auch als lebendige Interpretation der eleganten Lifestyle-Philosophie von LEPAS.

Mit Blick auf die Zukunft wird LEPAS seinen Markenwert "Elegant Driving" weiter ausbauen, indem es Technologie und Lifestyle miteinander verbindet, um jeden Nutzer auf seinem Weg zur Eleganz zu inspirieren. Während des Chery International User Summit 2025 wird LEPAS eine Reihe von Highlights präsentieren - darunter das weltweit erste LEPAS Elegant Lifestyle House, den LEPAS DAY, interaktive Testfahrten und den ersten öffentlichen Sicherheitstest - sowie den AiMOGA-Roboter von Chery und die Ökosystem-Ausstellung, die zusammen die integrierte Innovation der Chery Group in den Bereichen Produkte, Technologie und Lifestyle veranschaulichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798985/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eine-reise-ins-elegante-leben---lepas-global-journey-of-elegant-driving-china-stop-erfolgreich-abgeschlossen-302588013.html

17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2215178 17.10.2025 CET/CEST