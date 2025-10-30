W​e​r​b​u​n​g ausblenden
US-Präsident

Donald Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
(dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Reduzierung von Zöllen gegen China angekündigt. Der bisherige Zollsatz von 20 Prozent auf Waren aus China, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren, werden auf 10 Prozent gesenkt, sagte Trump nach dem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea. Das gelte ab sofort.

Trump warf China in der Vergangenheit immer wieder vor, für die Fentanyl-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Fentanyl ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm Fentanyl können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Im Februar hatte Trumps Regierung mit der Fentanyl-Krise als Begründung zusätzliche Einfuhrgebühren auf den Import chinesischer Produkte verhängt.

