EQS-News: Huawei Digital Power unterstützt die ASEAN bei der Transformation zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft mit Netzbildungstechnologien für alle Szenarien

KUALA LUMPUR, Malaysia, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das ASEAN Energy Business Forum (AEBF-25) fand vom 15. bis 17. Oktober in Kuala Lumpur, Malaysia, unter dem Motto „Powering ASEAN: Bridging Boundaries, Building Prosperity" (Energie für ASEAN: Grenzen überwinden, Wohlstand schaffen) statt. Das Forum, dessen Fokus auf regionaler Energievernetzung, sauberer Energiewende, Investitionen und Finanzierung sowie Technologieimplementierung lag, zog mehr als 1.500 Vertreter an, darunter Energieminister, politische Entscheidungsträger, Industrieverbände und Führungskräfte aus der Wirtschaft aus den zehn ASEAN-Ländern. Als wichtiger Teilnehmer präsentierte Huawei Digital Power Asien-Pazifik hochwertige Smart-PV+ESS-Lösungen und Innovationen für alle Szenarien und führte intensive Gespräche mit Kunden und Partnern aus der Industrie in den ASEAN-Ländern, wodurch das Unternehmen sein Engagement für die Förderung der kohlenstofffreien Transformation der ASEAN-Region unterstrich.

Xia Hesheng, Vizepräsident von Huawei Digital Power und Leiter der Abteilung für Strategie und Marketing bei Huawei Digital Power, hielt am 15. Oktober eine Grundsatzrede mit dem Titel „Enabling the ASEAN Power Grid: The Critical Role of Grid-Forming Technologies for Cross Border Power Trading" (Aufbau des ASEAN-Stromnetzes: Die entscheidende Rolle von Netzbildungstechnologien für den grenzüberschreitenden Stromhandel). Er wies darauf hin, dass die Vernetzung der Stromnetze in der ASEAN-Region und der grenzüberschreitende Transport erneuerbarer Energien entscheidend für die Erreichung der Kohlenstoffneutralität sind. Insbesondere sind die stabile Übertragung und der Verbrauch von Strom für Stromnetze mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung. In den letzten zehn Jahren und darüber hinaus hat Huawei Digital Power die PV+ESS-Branche von der Netzfolge zur Netzbildung geführt. Mit der Einführung der technischen Fähigkeiten der Netzbildung für alle Szenarien, hoher Zuverlässigkeit und hoher Sicherheit hat Huawei Digital Power einen hochwertigen Maßstab in der Branche gesetzt. Im weltweit ersten Mikronetzprojekt im GWh-Bereich versorgen Netzbildungstechnologien das Reiseziel „The Red Sea" mit Strom, ein regeneratives Tourismus-Megaprojekt in Saudi-Arabien, das zu 100 % mit grüner Energie betrieben wird. In Kambodschas erstem 1-GWh-Netzformungs-Energiespeicherprojekt wurde die Lösung von Huawei Digital Power vom TÜV SÜD zertifiziert. Auch in Zukunft wird Huawei Digital Power mit Kunden und Partnern in den ASEAN-Ländern zusammenarbeiten, um mit fortschrittlichen Netzbildungstechnologien und einem Bekenntnis zu hoher Qualität einen Maßstab für die Energiewende zu setzen.

Chen Xieming, Experte für digitale Energieversorgung bei Huawei Global Power Grid, erwähnte in der Diskussionsrunde zum Thema „Strengthening ASEAN Power Grid Resilience: Policy and Investment Strategies for Energy Security and Renewable Integration" (Stärkung der Widerstandsfähigkeit des ASEAN-Stromnetzes: Strategien für Politik und Investitionen zur Energiesicherheit und Integration erneuerbarer Energien), dass einheitliche regionale Netzstandards festgelegt werden müssen, um eine solide Grundlage für die Netzsicherheit zu schaffen und so die Vernetzung innerhalb der ASEAN-Region zu fördern. Insbesondere in Energiesystemen mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien sind Standards für netzbildende Technologien der Schlüssel zur Sicherung der regionalen Netzstabilität.

Chong Chern Peng, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Digital Power Malaysia bei Huawei, hob während der Podiumsdiskussion „CEO & Leaders Thoughts with Boston Consulting Group" (Gedanken von Geschäftsführern und Führungskräften, zusammen mit der Boston Consulting Group) die strategische Position Malaysias im Stromnetz der ASEAN hervor. Als Drehscheibe für regionale Energieverbindungen hat Malaysia durch grenzüberschreitende Stromtransaktionen wichtige Energiekooperationen mit Nachbarländern wie Thailand und Singapur durchgeführt. Um die Vision eines ASEAN-Stromverbunds zu verwirklichen, müssen die Stromnetze jedes Landes widerstandsfähig und dynamisch sein. Aus diesem Grund sind Technologien zur Netzbildung unverzichtbar. Die kontinuierlichen Investitionen von Huawei Digital Power in die Netzbildung durch PV+ESS tragen zum Aufbau eines widerstandsfähigeren Stromnetzes bei, das sich an die kohlenstoffarme Zukunft mit erneuerbaren Energien anpasst.

Im Rahmen des „Ministers and CEOs Dialogue" wies Xia Hesheng darauf hin, dass der Schlüssel zur Förderung des Wohlstands der Energiewirtschaft in der ASEAN im Aufbau einer stabilen und hochwertigen Energieinfrastruktur sowie in der Formulierung entsprechender politischer Leitlinien und Standards liege. Huawei Digital Power setzt auf Netzbildungslösungen für alle Szenarien, um die Kurzschlussfestigkeit, Trägheit und Schwarzstartfähigkeit des Stromnetzes zu verbessern. Am Standort The Red Sea in Saudi-Arabien sind Tausende von PCS-Geräten im netzunabhängigen Modus parallel geschaltet, und ein Black Start kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden. Huawei Digital Power hat ein ESS-Sicherheitsschutzsystem von den Zellen bis zu den Netzen entwickelt. Die intelligente String-Architektur und die strenge Qualitätskontrolle tragen dazu bei, eine solide Grundlage für die Produktsicherheit zu schaffen. Das Qualitätsmanagement, das den gesamten Lebenszyklus von der Forschung und Entwicklung bis zum Service umfasst, gewährleistet einen langfristig zuverlässigen Betrieb des Systems. Das Golmud-Projekt in Qinghai beispielsweise hat über einen Zeitraum von 13 Jahren stabilen Betriebs eine Ausfallrate von weniger als 0,5 % aufrechterhalten. Huawei Digital Power hat sich zum Ziel gesetzt, die ASEAN dabei zu unterstützen, die PV+ESS-Branche zu einem globalen Maßstab für die Energiewende zu entwickeln, unterstützt durch hochwertige End-to-End-Produkte und -Technologien.

Die grüne Zukunft der ASEAN basiert auf einer stabilen und effizienten Energieversorgung. Auf der AEBF-25 präsentierte Huawei Digital Power nicht nur seine branchenführenden Netzbildungstechnologien und seine Stärke auf Systemebene, sondern unterstrich auch sein Engagement für den Aufbau einer grünen, intelligenten und nachhaltigen Zukunft. In Zukunft wird Huawei Digital Power seine Investitionen in Forschung und Entwicklung verdoppeln und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern vertiefen, um gemeinsam die Umgestaltung des Energiemix der ASEAN voranzutreiben. Wir sind fest davon überzeugt, dass Technologie der Schlüssel zur Verwirklichung einer kohlenstofffreien Welt ist. Mit seinen robusten Netzbildungstechnologien wird Huawei Digital Power ein zuverlässiger Begleiter auf diesem Weg sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799111/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799112/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799113/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_3.jpg

