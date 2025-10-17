IRW-News: De.mem Ltd.: Erwerb von Core Chemicals zur Erhöhung der Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Erwerb von Core Chemicals zur Erhöhung der Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor

De.mem Ltd (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der in Westaustralien ansässigen Core Chemicals Pty Ltd (Core Chemicals), einem Anbieter von Spezialchemikalien für den Goldminensektor des Bundesstaates, unterzeichnet.

HIGHLIGHTS

· Erwerb von Core Chemicals, einem Anbieter von Spezialchemikalien für Goldminenkunden in Westaustralien, zu einer Gesamtkaufpreisvergütung von ca. 3 Mio. $.

· Erfolgreich abgeschlossene, überzeichnete Kapitalerhöhung von De.mem-Stammaktien in Höhe von 3 Mio. $ zu einem Preis von 10,5 Cent pro Aktie.

· Bedeutende Umsatzsynergien durch die Gewinnung neuer Goldminenkunden und den Cross-Selling-Umsatz eines erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.

· Pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

Erwerb von Core Chemicals Pty Ltd (Core Chemicals)

Core Chemicals ist ein Spezialchemikalien- und Dienstleistungsunternehmen, das Goldminenkunden in Westaustralien beliefert. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals wurde 2022 gegründet und bedient 18 Kunden aus dem Goldminensektor Westaustraliens auf wiederkehrender Basis. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. $ Umsatz und rund 730.000 $ Gewinn vor Steuern.

Der Erwerb von Core Chemicals bringt folgende Vorteile für die De.mem-Gruppe mit sich:

· Bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten: Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals angeboten. Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Antibelagsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen.

· Bedeutendes Kundenwachstumspotenzial: Es gibt 142 Goldminen in Australien (von insgesamt 175), die derzeit weder von De.mem noch von Core Chemicals betreut werden, was ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet (Quelle: The five largest gold mines in operation in Australia, Mining Technology, 18. Juni 2024).

· Bedeutendes geografisches Expansionspotenzial: Der Erwerb bietet eine bedeutende Gelegenheit, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. Core Chemicals ist derzeit ausschließlich in Westaustralien tätig. De.mem arbeitet bereits mit zahlreichen Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zusammen.

· Deutlich positives pro-forma EBITDA nach der Transaktion: Auf Pro-forma-Basis beträgt das kombinierte EBITDA der Gruppe etwa 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

· Kostensynergien: Core Chemicals lässt sich problemlos in die bestehenden De.mem-Operationen in Perth integrieren, was voraussichtlich zu Kosteneinsparungen von rund 100.000 $ führen wird - durch die Zusammenlegung von Hauptsitz- und Lagerbetrieben sowie die Reduzierung von Finanzierungskosten.

· Hebelwirkung auf den boomenden Goldsektor: Die Übernahme verschafft De.mem eine vorteilhafte Position im Hinblick auf den stark steigenden Goldpreisausblick, bei gleichzeitig begrenztem Abwärtsrisiko in Bezug auf den Goldpreis.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 5-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03009607-6A1290894&v=undefined

Management-Kommentar

De.mem Chief Executive Officer Andreas Kroell sagte:

Ich bin begeistert vom Potenzial unserer kombinierten De.mem-Core-Chemicals-Unternehmen. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, australischen Goldminenkunden ein echtes One-Stop-Shop-Angebot für Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen zu bieten.

Ich heiße neue Investoren im Aktionärsregister herzlich willkommen und danke den bestehenden Investoren für ihre fortgesetzte Unterstützung. Mein besonderer Dank gilt dem Vorstand und dem oberen Management für ihr starkes Bekenntnis zum Unternehmen durch ihre persönliche Investition im Rahmen dieser Kapitalerhöhung.

Der Gründer und Betriebsleiter von Core Chemicals, Herr Kit Chia, sagte:

Wir freuen uns, der De.mem-Gruppe beizutreten. Unser Angebot und unsere Kundenbasis, kombiniert mit dem umfassenden Produktportfolio von De.mem rund um deren innovative Membrantechnologien und Spezialchemikalien, bieten eine erhebliche Wachstumschance.

De.mem ist der perfekte Partner, um unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben und es uns zu ermöglichen, unser Kundenserviceangebot zu erweitern. Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Geschäft in unserer Region weiter auszubauen.

Diese Mitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, autorisiert.

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

De.mem Limited

investor@demem.com.sg

BLETCHLEY Park Capital

George Gabriel, CFA

Investor Relations

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX: DEM) ist ein dezentralisiertes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel & Getränke entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen außerdem Kommunen, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts in der gesamten asiatisch-pazifischen Region zuverlässig mit sauberem Trinkwasser.

Die Wasser- und Abwasseraufbereitungstechnologie von De.mem zählt zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und internationale Standorte in Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Membrantechnologien.

Mehr Informationen unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen - insbesondere solche, die sich auf eine mögliche oder angenommene zukünftige Performance, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen - sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen - abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03009607-6A1290894&v=undefined

