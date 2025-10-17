Werbung ausblenden

Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Manager Oliver Blume soll als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats habe den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit ihm über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet./jwe/DP/jha

