US-Bundesstaaten verklagen Trump wegen Streichung von Solar-Förderprogramm

(Reuters) - Fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie in einkommensschwachen Gemeinden verklagt.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte am Donnerstag, dass etwa zwei Dutzend Bundesstaaten zwei Klagen eingereicht haben. Die erste verlangt Schadensersatz. Die zweite sollte im Laufe des Tages eingereicht werden und fordert die Wiederherstellung des Programms der Bundesumweltbehörde EPA mit einem Volumen von sieben Milliarden Dollar. Die Klagen folgen rund zehn Tage, nachdem eine Gruppe von Solarunternehmen und Gewerkschaften ebenfalls Klage eingereicht hatte, um die Initiative wiederherzustellen.

