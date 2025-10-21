Werbung ausblenden
Pharmakonzern

Novo Nordisk stellt Aufsichtsrat nach Strategiestreit neu auf

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Beim dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk kommt es nach einem Strategiestreit mit dem Großaktionär zu einem massiven Umbruch im Aufsichtsrat.

Der Vorsitzende Helge Lund und sechs weitere unabhängige Mitglieder des Kontrollgremiums werden ihre Mandate auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November niederlegen, wie der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy am Dienstag mitteilte.

Stiftung strebt grundlegenden Neuanfang an

"Nach einem Dialog mit der Novo Nordisk Stiftung über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats war es nicht möglich, zu einer gemeinsamen Auffassung zu gelangen", erklärte der seit 2018 amtierende Lund. Das Gremium habe eine Erneuerung mit ausgewählten neuen Kompetenzen bei gleichzeitiger Kontinuität vorgeschlagen, während die Stiftung eine grundlegendere Neustrukturierung angestrebt habe.

Die Stiftung ist die kontrollierende Aktionärin des Konzerns. Bereits im Mai hatte Novo Nordisk überraschend Konzernchef Lars Fruergaard Jörgensen entlassen. Hintergrund waren Befürchtungen, das Unternehmen könne seinen Vorsprung im hart umkämpften Markt für Adipositas-Medikamente verlieren. Sein Nachfolger Mike Doustdar hat eine Umstrukturierung eingeleitet, die auch den Abbau von 9000 Arbeitsplätzen vorsieht.

Die Novo Nordisk Stiftung will nun den früheren Novo-Chef und derzeitigen Stiftungsvorsitzenden Lars Rebien Sörensen als Übergangsvorsitzenden des Aufsichtsrats für zwei bis drei Jahre vorschlagen. "Angesichts des sich schnell verändernden Umfelds, in dem Novo Nordisk tätig ist, glauben wir, dass es im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist, eine Erneuerung des Aufsichtsrats so bald wie möglich vorzunehmen, anstatt bis zur Jahreshauptversammlung im März nächsten Jahres zu warten", erklärte Sörensen.

