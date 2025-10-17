Hat die TKMS-Aktie das Potenzial zum Rüstungs-Highflyer?

Die TKMS-Aktie wird der zweite große deutsche Rüstungsbetrieb mit Schwerpunkt Marinetechnik. Gemessen an den Aufträgen und den zurzeit geführten Gesprächen über weitere Aufträge rechnet Essen in den nächsten drei bis vier Jahren mit Jahresumsätzen um 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro.

Deutliche Veränderungen nach oben bleiben angesichts eines Auftragsbuchs von 18,6 Mrd. Euro vorbehalten. Das hängt auch davon ab, wie die Bewilligung für Exporte in Berlin gesteuert wird. Mit der Zuteilung im Verhältnis von 20 Thyssenkrupp-Aktien zu einer TKMS-Aktie am Montag beginnt dieses Rennen. Hier ist Fantasie gefragt, die in Deutschland noch etwas neu ist.

Könnte Samsungs Chip-Rally den gesamten Tech-Sektor beflügeln?

Am KI-Markt der Welt beginnt die zweite Phase. Zunächst ging es um die sensationelle KI-Technik mit dem Führungstitel Nvidia. In der zweiten Phase geht es um die Verbreiterung der Produktpalette rund um KI und die Anwendung. Das Angebot wird also breiter und die betroffenen technologischen Aspekte entwickeln sich exponentiell.

Vereinfacht ausgedrückt: Erhöht sich die Zahl der Anbieter von 5 auf 10, so erhöht sich die Zahl der Anwender um das 200-Fache. Darin liegt die KI-Zukunft für jeden, der sich einklinkt. Welche der deutschen Adressen ist dabei?

Rechnen Sie mit einer Jahresendrally im Dax?

Die Wahrscheinlichkeit einer Jahresendrally ist ausreichend groß. Das belegen die Ergebnisse für neun Monate und die Prognosen für das ganze Jahr, soweit sie von den Firmen kommen. Die Politik trägt dazu nichts bei. Das ist die Bremse.

Also: Der Dax legte seit Jahresanfang per Saldo um rund 22 Prozent zu. Das ist relativ viel. Weitere zehn Prozent lassen sich denken, aber dazu bedarf es eines neuen Anstoßes, entweder aus der Politik oder aus der Wirtschaft selbst.

Der läge darin, dass die avisierten 631 Mrd. Euro an Investitionen nun konkret umgesetzt und damit wachstumswirksam werden. Bei einer Billion Euro Investitionsvolumen ließe sich ein Dax-Ziel bis 30.000 denken. Nicht per Jahresende, aber im ersten Quartal.