Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sartorius Vz.
Sartorius St.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden