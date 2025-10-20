ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
