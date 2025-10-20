ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx

