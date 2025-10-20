Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: verdreifachter Umsatz und EBITDA auf Rekord-Niveau im dritten Quartal 2025

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis
ad pepper media International N.V.: verdreifachter Umsatz und EBITDA auf Rekord-Niveau im dritten Quartal 2025

20.10.2025 / 07:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nürnberg, Amsterdam, 20. Oktober 2025

ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, erzielte im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von TEUR 16.969 (Q3 2024: TEUR 5.224), was in etwa einer Verdreifachung entspricht. Darin enthalten war erstmals für einen vollen Dreimonatszeitraum das Segment solute mit TEUR 11.582 (Q3 2024: n/a).

Auch das Gruppen-EBITDA des dritten Quartals konnte durch die Mehrheitsübernahme von solute mit TEUR 1.284 (Q3 2024: TEUR 485) nahezu verdreifacht werden. Die Segment-EBITDAs lauten in diesem Zeitraum wie folgt: solute erzielte einen Wert von TEUR 971 (Q3 2024: n/a), Webgains erzielte ein EBITDA von TEUR 494 (Q3 2024: TEUR 642), und die Segmente ad agents und ad pepper weisen kombiniert ein EBITDA in Höhe von TEUR 477 aus (Q3 2024: TEUR 197).

Im gesamten Neunmonatszeitraum wurde ein Gruppenumsatz von TEUR 35.060 (Q1-Q3 2024: TEUR 15.624) bei einem EBITDA von TEUR 2.153 erzielt (Q1-Q3 2024: TEUR 1.192).

Für das vor uns liegende, traditionell stärkste Quartal gehen wir von einem weiterhin dynamischen Aufwärtstrend hinsichtlich Umsatz und Profitabilität aus, der durch die jüngste Akquisition von Checkout Charlie nochmals verstärkt werden dürfte.

Die Liquiditätsreserve verblieb mit TEUR 27.261 (Q3 2024: TEUR 18.247) auf einem sehr hohen Niveau; Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 18. November 2025 den Bericht für das dritte Quartal veröffentlichen.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

 Q3
2025		Q3
2024		Q1-Q3
2025		Q1-Q3
2024
Umsatz16.9695.22435.06015.624
% Wachstum>100,0 >100,0 
davon solute11.582n/a19.231n/a
% Wachstum-n/a-n/a
davon Webgains2.8303.0138.5878.761
% Wachstum-6,1 -2,0 
davon ad agents1.5601.7385.0285.301
% Wachstum-10,3 -5,2 
davon ad pepper9984732.2131.562
% Wachstum>100,0 41,7 
EBITDA1.2844852.1531.192
davon solute971n/a1.913n/a
davon Webgains4946421.1241.706
davon ad agents107159487613
davon ad pepper37038537111
davon admin-660-353-1.909-1.237
Liquide Mittel*  27.26118.247

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

Ende der Insiderinformation

20.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Telefon:+49 911 9290570
Fax:+49 911 929057-157
E-Mail:ir@adpepper.com
Internet:www.adpeppergroup.com
ISIN:NL0000238145
WKN:940883
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2215234
Ende der MitteilungEQS News-Service

2215234 20.10.2025 CET/CEST

