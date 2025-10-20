EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 08:10 CET/CEST

Im Zeitraum vom 13.Oktober 2025 bis einschließlich 17.Oktober 2025, wurden insgesamt 17.377 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 13.10.2025 − − − − 14.10.2025 − − − − 15.10.2025 − − − − 16.10.2025 3.517 191,6063 673.879,36 XETR 17.10.2025 13.860 191,2140 2.650.226,04 XETR Gesamt 17.377 191,2934 3.324.105,40

Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
www.heidelbergmaterials.com

