EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art.2Abs. 2, Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 30. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis 19. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt Stück 75.800 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 19. März 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. März 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 13.10.2025 9.000 47,4050 14.10.2025 37.000 46,6084 15.10.2025 18.000 46,8174 16.10.2025 1.800 47,4460 17.10.2025 10.000 47,6453

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. März 2025 bis 19. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.639.752 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 20. Oktober 2025

Siemens Healthineers AG

Der Vorstand

______________________________

1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

