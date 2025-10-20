IRW-News: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining kündigt Ernennung von Robert Eckford zum technischen Berater und Marketingvereinbarung an

IRW-PRESS: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining kündigt Ernennung von Robert Eckford zum technischen Berater und Marketingvereinbarung an

20. Oktober 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Ernennung von Herrn Robert Eckford zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Robert Eckford ist eine erfahrene Führungskraft aus der Bergbaubranche und ein Finanzstratege, der eine starke Erfolgsbilanz bei der Durchführung transformativer Transaktionen im Goldsektor vorweisen kann. Er verfügt über tiefgreifende Erfahrung mit Fusionen, Übernahmen und betrieblicher Integration und war in den letzten zehn Jahren maßgeblich an Bergbaudeals im Wert von mehr als 2,5 Milliarden $ beteiligt.

Herr Eckford erklärt: Es ist mir eine große Freude, zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu Maxus zu stoßen. Das Unternehmen hat ein bemerkenswertes und vielfältiges Portfolio mit dem Schwerpunkt kritische Mineralien aufgebaut. Das sind Rohstoffe, die für die Zukunft von Branchen rund um den Globus von entscheidender Bedeutung sind. Ich freue mich darauf, meine technischen Fachkenntnisse einzubringen, um diese Projekte weiterzuentwickeln und das Wachstum von Maxus in diesem wichtigen Sektor zu fördern.

Eckford begann seine Karriere als Finanzmitarbeiter bei EY, wechselte jedoch schnell in den Bergbausektor, wo er maßgeblich am Aufbau von Unternehmen wie Leagold (TSX:LMC), das von Equinox Gold (TSX:EQX) übernommen wurde, und Aris Mining (TSX:ARIS) mitwirkte. Als CFO von Aris zeichnete er für komplexe Finanzierungen, Projektakquisitionen und eine wichtige Fusion verantwortlich, mit der sich dieses Unternehmen als ein führender Goldproduzent in Kolumbien positionieren konnte.

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Es ist uns eine Freude, Robert Eckford im Maxus-Team begrüßen zu dürfen. Angesichts seiner umfassenden technischen Erfahrungen und nachweislichen Erfolge bei der Bewertung und Umsetzung strategischer Transaktionen wird Robert bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unseres Portfolios von kritischen Mineralprojekten durch wertorientierte Wachstumschancen eine entscheidende Rolle spielen.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Am 17. Oktober 2025 gewährte das Unternehmen bestimmten Beratern im Einklang mit dem Equity Incentive Plan des Unternehmens (der Plan) insgesamt 350.000 Aktienoptionen. Diese Optionen können innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Gewährungsdatum ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von je 1,12 $ gegen eine Stammaktie eingetauscht werden. Alle Optionen wurden am Gewährungsdatum unverfallbar. Das Unternehmen gewährte einem bestimmten Direktor des Unternehmens überdies insgesamt 300.000 Restricted Share Units (jeweils eine RSU). Die RSUs werden folgendermaßen unverfallbar: (i) 25 % vier (4) Monate nach dem Gewährungsdatum; (ii) 25 % acht (8) Monate nach dem Gewährungsdatum; (iii) 25 % zwölf Monate nach dem Gewährungsdatum; und (iv) 25 % sechzehn (16) Monate nach dem Gewährungsdatum. Die Optionen und RSUs unterliegen den Bedingungen des Plans. Die RSUs und Optionen sowie alle bei Ausübung ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der Gewährung.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es am 17. Oktober 2025 mit der Firma RMK Marketing Inc. (RMK) (Adresse: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ontario, Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) eine Vereinbarung (die Vereinbarung) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem 22. Oktober 2025 (die Laufzeit) abgeschlossen hat.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die Dienstleistungen). Die Werbung wird über Google geschaltet.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Unternehmen RMK mit 250.000 $ (das Budget) vergüten, wobei die Option besteht, das Budget während der Laufzeit auf bis zu 500.000 $ zu erhöhen. Die Laufzeit endet entweder mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen begeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) zum heutigen Zeitpunkt keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 8.920 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 % ppm Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO§. Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten Nutzen der Ernennung von Robert Eckford zum Berater des Unternehmens; die Bereitstellung von Dienstleistungen durch RMK im Rahmen der Vereinbarung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemittteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

