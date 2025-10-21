Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Infineon führen Dax an - Metzler sieht noch reichlich Potenzial

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 34,66 Euro auf Platz eins im Dax gesetzt. Den Papieren des Chip-Herstellers winkt ein Ausbruch aus einem im Juli begonnenen Abwärtstrend. Zudem hatte der Kurs am Montag die 200-Tage-Linie bei knapp 34 Euro hinter sich gelassen. Diese gilt als längerfristiger Trendindikator.

Das Bankhaus Metzler senkte zwar das Kursziel für die Aktien um einen Euro auf 40 Euro, sieht damit aber noch immer gut 17 Prozent Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs am Vortag und bekräftigte daher die Kaufempfehlung. Das Unternehmen werde wohl wie gewohnt einen vorsichtigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben, prognostizierte Analyst Veyzel Taze. Dieser könne zu einem "klärenden Ereignis" werden, um Risiken hinsichtlich der Erwartungen zu reduzieren.

Die laufende Börsenwoche könnte ferner von Impulsen aus den USA bestimmt werden. In den kommenden Tagen veröffentlichen Branchenschwergewichte wie Texas Instruments und Lam Research ihre Quartalsbilanzen./bek/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Infineon
D
DAX (Kursindex)
Texas Instruments

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden