Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 21.10.2025

Nach schnellem Anstieg: Der Dax hat Korrekturbedarf

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung23.40023.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern oberhalb der 24.000er-Marke und konnte im Handelsverlauf die Abwärtstrendlinie im Stundenchart überwinden. Im Anschluss kletterte der deutsche Leitindex direkt in den Bereich der Horizontalunterstützung um 24.300 Punkte (Linie rot im Chart unten). Ausgehend von diesem Kursniveau setzen heute erste Gewinnmitnahmen ein.

Dax-Ausblick: 

Neue prozyklisch positive Impulse entstehen nun erst wieder bei einem nachhaltigen Ausbruch über die 24.300er-Marke. Unterhalb dieser Widerstandszone ist zunächst eine ausgedehntere Konsolidierung beziehungsweise Korrektur der Aufwärtswelle seit dem Freitagstief um 23.700 Punkte einzuplanen.

Sollte sich diese Korrektur unter die Marke von 24.000 Punkte ausdehnen, wären erneut größere Rücksetzer einzuplanen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 21.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.789,79 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 21.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.493,31 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 20.10.2025
Dax klettert zurück über 24.000 Punkte - geht da noch mehr?gestern, 11:34 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 17.10.2025
Verkaufswelle im Dax nimmt Fahrt auf - Abwärtsrisiken dominieren17. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.10.2025
Der Dax befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend16. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 15.10.2025
Dax erreicht Kursziel und dreht nach oben ab15. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden