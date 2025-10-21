Nach schnellem Anstieg: Der Dax hat Korrekturbedarf

Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.400 23.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern oberhalb der 24.000er-Marke und konnte im Handelsverlauf die Abwärtstrendlinie im Stundenchart überwinden. Im Anschluss kletterte der deutsche Leitindex direkt in den Bereich der Horizontalunterstützung um 24.300 Punkte (Linie rot im Chart unten). Ausgehend von diesem Kursniveau setzen heute erste Gewinnmitnahmen ein.

Dax-Ausblick:

Neue prozyklisch positive Impulse entstehen nun erst wieder bei einem nachhaltigen Ausbruch über die 24.300er-Marke. Unterhalb dieser Widerstandszone ist zunächst eine ausgedehntere Konsolidierung beziehungsweise Korrektur der Aufwärtswelle seit dem Freitagstief um 23.700 Punkte einzuplanen.

Sollte sich diese Korrektur unter die Marke von 24.000 Punkte ausdehnen, wären erneut größere Rücksetzer einzuplanen.