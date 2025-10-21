EQS-News: Giti Tire schließt Emission von S$150 Millionen 5-Jahres-Nachhaltigkeitsanleihen ab

EQS-News: Giti Tire Global Trading Pte Ltd / Schlagwort(e): ESG

SINGAPUR, 21 Oktober, 2025 /PRNewswire/ -- Giti Tire (Giti) gab bekannt, dass das Unternehmen die Ausgabe von Nachhaltigkeitsanleihen in Höhe von insgesamt 150 Millionen S$ abgeschlossen hat, die gemeinsam von der DBS Bank Ltd, der Deutschen Bank und der HSBC arrangiert wurden.

Die fünfjährigen Singapur-Dollar-Anleihen werden zum Nennwert mit einem Kupon von 5,750 % gepreist und bringen 150 Mio. S$ ein. Sie werden zur Finanzierung oder Refinanzierung von Ausgaben verwendet, die in direktem Zusammenhang mit förderungswürdigen grünen und sozialen Projekten stehen, die in Gitis Sustainable Finance Framework beschrieben sind. Moody's hat eine Second Party Opinion (SPO) zu den Rahmenbedingungen abgegeben, die unter https://www.giti.com/social-responsibilities abrufbar ist.

Giti's Sustainable Finance Framework basiert auf der Mission "Continual Growth in Business, Stewardship and Uplifts". In seinem Nachhaltigkeitsbericht 2024 definiert Giti REAL profit als Gewinn, der unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erwirtschaftet wird, mit dem Ziel, eine Nettonullstellung zu erreichen und so ein Gleichgewicht zwischen Klimazielen und solider Finanzdisziplin zu schaffen.

"Während wir auf unsere Ziele hinarbeiten, werden auch Überlegungen zu den Kosten der Umsetzung angestellt", erklärt Dr. Pang Chong Hau, Chief Sustainability Officer bei Giti. "Durch gegenseitige Vereinbarungen und gemeinsame Anstrengungen arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen, um die Definition von Wert zu erweitern und ein Gleichgewicht zu erreichen, bei dem die Vorteile und Einsparungen, die durch nachhaltige Praktiken erzielt werden, die Kosten für ihre Umsetzung ausgleichen. Dies gewährleistet, dass Nachhaltigkeit und Rentabilität Hand in Hand gehen.

Grüne Innovation in Bewegung

Giti führt das ganze Jahr über verschiedene Projekte durch, die mit seinen Nachhaltigkeitszielen im Einklang stehen. Vor kurzem hat Giti in Zusammenarbeit mit einem führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen den GitiSport e.GTR2 Pro Reifen für das schnellste Serienfahrzeug der Welt entwickelt, das 496,22 km/h erreicht. Dies unterstreicht die technologische Kompetenz von Giti bei der Herstellung von Ultra-Hochleistungsreifen für emissionsfreie Fahrzeuge.

Das Elektrofahrzeug, das derzeit für den Null-Emissions-WeltrekordversuchMost Countries Visited in an Electric Vehicle" (Die meisten mit einem Elektrofahrzeug besuchten Länder) eingesetzt wird, verwendet GitiSynergy H2-Reifen. Mit einer Fahrleistung von über 80.000 km und 70 Ländern ist er ein lebendiger Beweis für die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit von Reifen - der Schlüssel zur Reduzierung von Abfall und zur Verbesserung der Effizienz von Elektrofahrzeugen.

Die neue Fabrik von Giti in Anhui fördert die nachhaltige Produktion. Die Anlage verfügt über eine fortschrittliche Automatisierung und 35.000 Quadratmeter Solarzellen auf dem Dach, die jährlich 20-30% der Kosten einsparen sollen, und umfasst die erste Netto-Null-Reifen-Produktionslinie von Giti, die den Weg zu einem vollständig umweltfreundlichen Betrieb ebnet.

Gitis führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit wurde mit dem CDP Disclosure Badge und dem EcoVadis Platinum Award ausgezeichnet. Das Unternehmen hat außerdem einen Konzeptreifen entwickelt, der zu 93 % aus erneuerbaren und recycelten Materialien hergestellt wird - ein weiterer Beweis für sein Engagement für Kreislaufinnovationen.

"Bei Giti ist Nachhaltigkeit keine Reaktion auf Vorschriften, sondern eine Verantwortung, die wir übernommen haben, lange bevor globale Rahmenwerke Gestalt annahmen", sagte Dr. Enki Tan, Executive Chairman von Giti. "Diese Nachhaltigkeitshinweise sind eine Absichtserklärung und ein Zeichen der Verantwortlichkeit, um Projekte zu beschleunigen, die Emissionen reduzieren und die Gemeinden unterstützen, in denen wir tätig sind.

Trusted by Many, Built for Success - Giti weckt weiterhin das Vertrauen der Investoren, treibt den nachhaltigen Wandel voran und stärkt seinen Ruf als zuverlässiger Weltmarktführer für nachhaltige Mobilität.

