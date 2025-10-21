EQS-News: H.I.G. Capital erwirbt A.L.A. S.p.A.

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Finanzierung

LONDON, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der A.L.A. S.p.A. („ALA" oder das „Unternehmen") abgeschlossen hat, die an der italienischen Börse notiert ist (Ticker: ALA.MI). Die Gründerfamilien werden neben H.I.G. eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten.

ALA mit Hauptsitz in Neapel, Italien, ist ein weltweit führender Anbieter von missionskritischen Logistik- und Distributionsdienstleistungen für große Hersteller aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Seit 35 Jahren ist das Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für seine Kunden und bietet eine Reihe von Produkten, Dienstleistungen und leistungsstarken technischen Lösungen, mit denen sich Lieferkettenprozesse vereinfachen und optimieren lassen.

Stefano Giambelli, Geschäftsführender Direktor des H.I.G. European Middle Market LBO-Teams, kommentierte: „Wir sind sehr beeindruckt von der starken Wachstumsentwicklung, der operativen Exzellenz und der strategischen Positionierung von ALA innerhalb der europäischen Lieferkette für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna und dem Managementteam und sind zuversichtlich, dass H.I.G. mit seiner Erfahrung und seiner globalen Plattform ALA in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen kann."

Markus Noe-Nordberg, Geschäftsführer und Leiter des H.I.G. European Middle Market LBO-Teams, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, ALA in der H.I.G.-Familie willkommen zu heißen und werden unsere Erfahrung und Ressourcen einsetzen, um ALA dabei zu unterstützen, sein Potenzial voll auszuschöpfen."

Fulvio Scannapieco und Vittorio Genna, Mitbegründer von ALA, fügten hinzu: „Wir freuen uns sehr, H.I.G. als Partner für die weitere Entwicklung von ALA begrüßen zu dürfen. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie und eine starke Bestätigung für die bisherigen Erfolge des Unternehmens. Gemeinsam mit H.I.G. freuen wir uns darauf, die Expansion von ALA zu beschleunigen und seine Position als führender globaler Akteur in der Lieferkette für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zu stärken."

Informationen zu ALA

A.L.A. S.p.A. ist ein führender internationaler Lieferkettenpartner für den Luft- und Raumfahrtsektor sowie den Verteidigungssektor. Seit über 35 Jahren ist ALA ein Komplettanbieter für das Management und den Vertrieb von leistungsstarken Produkten, Dienstleistungen und technischen Lösungen, die die Lieferkettenmanagementprozesse seiner Kunden vereinfachen und optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter alacorporation.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit 70 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong spezialisiert sich H.I.G. darauf, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für Unternehmen im Mittelstand bereitzustellen und dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten/wertsteigernden Ansatz zu verfolgen:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

