EQS-News: Verwaltungs- und Kulturexperten aus Handwerksstädten weltweit auf dem Weg nach Cheongju

- Zusammenkunft von mehr als 50 Markt- und Handwerksexperten sowie Forschern aus 12 Ländern weltweit

- Untersuchung von Cheongju als Best Practice für eine handwerksgeprägte Erlebniswirtschaft

CHEONGJU, Südkorea, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Verwaltungs- und Kulturexperten aus aller Welt werden sich in Cheongju versammeln, einer Stadt in der Republik Korea, in der derzeit die Cheongju Craft Biennale 2025 stattfindet.

Das Organisationskomitee der Cheongju Craft Biennale kündigte an, dass es am 30. Oktober 2025 (Do) um 10 Uhr in der Culture Factory das World Craft Expert Forum abhalten wird.

Das Forum bietet Verwaltungs- und Kulturverantwortlichen aus aller Welt, die sich für die Entwicklung einer auf Handwerk ausgerichteten Stadtkultur und Wirtschaft einsetzen, die Möglichkeit, den Fall Cheongju zu untersuchen und Wege für ein gemeinsames Leben und Wachstum zu erkunden. Es dient auch als globale Networking-Veranstaltung, an der mehr als 50 Experten aus 12 Ländern teilnehmen, darunter Australien, China, Neuseeland, Singapur, Malaysia und Kasachstan.

Insbesondere wichtige Besucher aus Zentralasien, wie der Bürgermeister von Kokand (Usbekistan) und der stellvertretende Bürgermeister von Taraz (Kasachstan), gehören zu den Delegationen, die Cheongju, ein erfolgreiches Beispiel für Stadtentwicklung und Markenbildung mit Schwerpunkt auf Handwerk, besuchen werden, um die Erfahrungen aus Cheongju in ihre eigene Stadtpolitik einfließen zu lassen.

Dieses Forum steht unter dem Motto „Crafting Cities, Weaving a Shared Future" (Städte gestalten, eine gemeinsame Zukunft weben) und präsentiert Beispiele für Erlebniswirtschaft mit Schwerpunkt auf Handwerk aus aller Welt, während gleichzeitig der Fall Cheongju untersucht wird, das eine Stadtentwicklung auf der Grundlage von Handwerk und Kultur als treibende Kraft angestrebt hat. Das Forum wird auch über die Cheongju Craft Biennale 2025 reflektieren, die bis zum 2. November läuft, und den aktuellen Stand und die zukünftige Ausrichtung des zeitgenössischen Handwerks diskutieren. Die Teilnehmer besuchen außerdem die Universität Cheongju, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Universitäten zu erkunden.

„Vertreter verschiedener Städte werden eine gemeinsame Sichtweise auf den Wert und das Potenzial des Handwerks für die Entwicklung integrierter und kreativer Städte teilen", sagte Lee Beomseok, Bürgermeister von Cheongju und Vorsitzender des Organisationskomitees der Cheongju Craft Biennale. „Auf der Grundlage der Solidarität mit Handwerksstädten und -organisationen auf der ganzen Welt werden wir das globale Profil des koreanischen Handwerks stärken und die Rolle von Cheongju als globaler Handwerksführer wahrnehmen, um das Handwerk als nachhaltige Kultur im Leben der Bürger zu etablieren."

