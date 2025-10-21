Europäer zeigen Flagge im Ukraine-Konflikt - auch gegenüber Trump

Berlin (Reuters) - Mehrere europäische Länder haben sich in einer gemeinsamen Erklärung dafür ausgesprochen, die im Westen eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine zu verwenden und das Land weiter zu unterstützen."Wir müssen den Druck auf die russische Wirtschaft und die Rüstungsindustrie erhöhen, bis Putin bereit ist, Frieden zu schließen", heißt es in der am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. "Daher ist für uns klar, dass die Ukraine in einer möglichst starken Position sein muss – vor, während und nach einem Waffenstillstand." Dies zielt auf die Forderung an die US-Regierung, der Ukraine wieder Waffen zu liefern.

Unterzeichnet haben die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Finnlands, Norwegens, der Ukraine sowie der Europäischen Union. In der Erklärung schlagen sie einen deutlich anderen Ton an als US-Präsident Donald Trump, der ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest vorgeschlagen hat - stellen sich aber generell hinter Trumps Friedensbemühungen. "Wir unterstützen nachdrücklich die Position von Präsident Trump, dass die Kämpfe sofort eingestellt werden sollten und dass die derzeitige Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte", schreiben sie. "Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen." Diese Bemerkung ist auch ein Hinweis darauf, dass russische Gebietsgewinne in dem seit 2022 andauernden Krieg in amerikanisch-russischen Gesprächen nicht anerkannt werden sollten.

Die Europäer machen Russland erneut dafür verantwortlich, dass es nicht zu Friedensgesprächen kommt. "Russlands Verzögerungstaktik hat immer wieder gezeigt, dass die Ukraine die einzige Partei ist, die es mit dem Frieden ernst meint." Alle könnten sehen, Putin weiterhin auf Gewalt und Zerstörung setze.

Mit Verweis auf die vor allem in Belgien eingefrorenen russischen Guthaben heißt es, dass man einen Mechanismus entwickele, um dieses Geld für die Ukraine verfügbar zu machen. Dies wird auch ein Thema auf dem EU-Gipfel am Donnerstag sein. Kanzler Friedrich Merz und die EU-Kommission hatten vor dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen vorgeschlagen, dass das Geld zwar nicht enteignet, aber für die Absicherung eines 140 Milliarden Euro-Kredits an die Ukraine genutzt werden solle. In der Erklärung wird auch erwähnt, dass es diese Woche noch ein Treffen der sogenannten Unterstützungsgruppe der Ukraine (Coalition of the Willing) geben soll.

(Bericht von Andreas Rinke, William James, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)