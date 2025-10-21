Galenica AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Galenica stärkt Grundversorgung mit neuem Apothekenkonzept



Medienmitteilung

Apotheken übernehmen eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen.

Galenica testet in der Amavita Apotheke im Glattzentrum Zürich ein neues Apothekenkonzept mit Fokus auf Beratung und Kundenerlebnis.

Damit reagiert Galenica auf veränderte Kundenbedürfnisse und zeigt, wie Apotheken künftig aussehen können.

Rund 1’830 öffentliche Apotheken stellen in der Schweiz eine flächendeckende Grundversorgung sicher – täglich besuchen über 300’000 Personen eine Apotheke. Neben der Medikamentenabgabe bieten Apotheken vermehrt Angebote wie Impfungen, Gesundheitschecks und Beratung bei akuten Beschwerden. Aufgrund des demografischen Wandels und der angespannten medizinischen Versorgungslage wächst die Nachfrage nach diesen wohnortnahen, niederschwelligen Angeboten weiter.

Galenica entwickelt neues Apothekenkonzept

Um die Rolle der Apotheken als zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen zu stärken, arbeitet Galenica an neuen Versorgungsmodellen und dem Kundenerlebnis in den Apotheken. Am 25. Oktober 2025 eröffnet im Glattzentrum in Zürich eine modernisierte Amavita Apotheke. Diese dient als Pilot für ein neues Apothekenkonzept, das Beratung, Raumgestaltung und digitale Unterstützung stärker miteinander verknüpft. Mit dieser Lancierung gestaltet Galenica das Kundenerlebnis von Grund auf neu und zeigt, wie Apotheken künftig aussehen können.

Die neu gestaltete Apotheke bietet Expresskassen für den schnellen Einkauf, vollständig private Räume für die diskrete Beratung und neue halbprivate Beratungszonen. Hier können Fachpersonen und Kundschaft gemeinsam Produkte und Dienstleistungen an Bildschirmen vergleichen und besprechen. Damit reagiert Galenica auch auf veränderte Kundenbedürfnisse: Bereits heute informieren sich rund 80 Prozent der Kundinnen und Kunden zuerst online, bevor sie eine Apotheke besuchen. Galenica investiert seit mehreren Jahren gezielt in die Verbindung von digitalen und stationären Angeboten. Das neue Apothekenkonzept ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie.

«Als stärkstes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz wollen wir die Rolle der Apotheke für Gesundheit und Versorgung mitgestalten. Dafür investieren wir gezielt in moderne Raumkonzepte, in die Digitalisierung, in neue Angebote und in die Weiterentwicklung der Kompetenzen unserer Mitarbeitenden», sagt Marc Werner, CEO von Galenica.

Weitere Apotheken nach neuem Konzept in 2026 geplant

Die Apotheken im Galenica-Netzwerk bieten mit «Beratung plus» bereits heute ein niederschwelliges Beratungsangebot, etwa für akute Anliegen wie Blasenbeschwerden oder Hautprobleme sowie präventive Gesundheitschecks wie den HerzCheck®. Je nach kantonalen Vorgaben sind in Amavita und Sun Store Apotheken zudem verschiedene Impfungen möglich. Mit dem «Kostendämpfungspaket 2» unterstreicht der Bund zudem die Kompetenzen der Apotheke. Ab 2027 werden Apothekenleistungen wie Impfungen aber auch Massnahmen für Prävention und Therapieadhärenz durch die Grundversicherung vergütet. Das neue Apothekenkonzept trägt dazu bei, die Beratung als zentrale Aufgabe der Apotheke weiter auszubauen.

Die Apotheke im Glattzentrum ist ein Pilotprojekt, welches mit dem bestehenden Personal realisiert wird. Galenica gewinnt Erkenntnisse zu Kundenverhalten, Abläufen und Ausbildungsbedarf, die direkt in die Weiterentwicklung der Apotheken einfliessen. 2026 sind weitere Pilotapotheken geplant – als nächster Schritt hin zu einer breiteren Umsetzung an zusätzlichen Standorten.

Bildmaterial Eine Visualisierung finden Sie zur Verfügung. Besichtigung für Medienschaffende Für Medienschaffende besteht am 23. Oktober 2025 zwischen 9 und 11 Uhr die Möglichkeit, die neue Apotheke vor der Eröffnung zu besichtigen.

Nächste Termine

23. Oktober 2025 Umsatz-Update der Galenica Gruppe 28. Oktober 2025 Galenica Investor Day 2025

Für ergänzende Auskünfte:



Iris Müller, Chief Communications Officer

Tel. +41 58 852 85 17

Media Relations: Iris Müller, Chief Communications Officer
Tel. +41 58 852 85 17
E-Mail: media@galenica.com

