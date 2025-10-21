GFT Technologies SE setzt mit KI und strategischen Übernahmen auf nachhaltiges Wachstum!

Digitale Transformation in Schlüsselbranchen

GFT Technologies ist ein global agierender IT-Dienstleister, der sich auf die digitale Transformation von Unternehmen spezialisiert hat. Das Kerngeschäft besteht darin, Kunden innovative Technologielösungen und Beratungsdienstleistungen anzubieten, um deren Prozesse effizienter und zukunftsfähig zu gestalten. Die Hauptzielgruppen von GFT sind dabei traditionell die Banken- und Versicherungsbranche sowie die Automobil- und Fertigungsindustrie. Für diese Sektoren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen. Im Bankensektor unterstützt GFT beispielsweise bei der Modernisierung von Kernbankensystemen (Core-Banking), der Cloud-Migration und der Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen. Ein wichtiges Element des Angebots ist die Implementierung von Cloud Services, Data Intelligence und fortschrittlicher Softwareentwicklung. Aber auch abseits der Finanzwelt ist GFT aktiv, etwa bei der Umsetzung von Industrie 4.0-Lösungen, bei denen Maschinendaten genutzt werden, um Produktionsprozesse zu optimieren und Fabriken „smart“ zu machen. Das Unternehmen positioniert sich somit als technologiegetriebener Partner, der tiefes Branchenwissen mit Engineering-Expertise kombiniert, um die operative Effizienz, Produktivität und Qualität bei seinen Kunden zu steigern.