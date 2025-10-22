Werbung ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Verhaltener Handelsauftakt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten.

