EQS-Adhoc: YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2025 – Anpassung Gesamtjahresprognose

Vorläufige Zahlen für Q3/2025 – Anpassung Gesamtjahresprognose

Berlin, 22. Oktober 2025 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2025 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) in Höhe von ca. 0,6 Mio.EUR erzielt. Damit liegt das EBITDA unter dem Vorjahreswert von 0,8 Mio. EUR. Der Umsatz für das dritte Quartal 2025 bewegt sich mit ca. 9,5 Mio.EUR oberhalb des entsprechenden Vorjahreszeitraums (8,1 Mio.EUR).

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Rohertragsmarge zurückzuführen.Die zugrunde liegenden Faktoren werden das vierte Quartal nicht mehr beeinflussen. Daher geht der Vorstand für das vierte Quartal 2025 wieder von einem gewohnt stärkeren operativen Geschäft aus. Allerdings wird die aktuelle Prognose für das Gesamtjahr nicht mehr erreicht werden können.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Erwartet wird nunmehr ein EBITDA* im Bereich von 4,0 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR (bisher: 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR). Die Erwartung für die Umsatzerlöse bleibt unverändert im Bereich von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR. Das Konzernperiodenergebnis wird im Bereich von 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR erwartet (bisher: 3,5 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR).

Der Bericht zum dritten Quartal wird am 17. November 2025 veröffentlicht.





* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024, Seite 74 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte).

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand



Kontakt

YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com

Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735

