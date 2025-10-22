EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Ort:

https://berichte.kiongroup.com/2025/zb/3/services/downloads.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Ort:

https://reports.kiongroup.com/2025/ir/3/services/downloads.html

