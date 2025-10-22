EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert auf dem International Impact Forum in Abu Dhabi

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert auf dem International Impact Forum in Abu Dhabi



DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert auf dem International Impact Forum in Abu Dhabi

Hochkarätige Teilnehmer aus der Impact Investing-Branche in Abu Dhabi vertreten

Erfolgreiche Eventreihe des IIF wird 2026 fortgeführt

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit (ISIN: DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) hat auf dem International Impact Forum (IIF) in Abu Dhabi ihr Geschäftsmodell, ausgewählte Beteiligungen und die weitere Wachstumsstrategie vorgestellt. Ein besonderer Fokus der Präsentation lag auf dem Zusammenspiel zwischen Purpose und der Bereitstellung von Kapital. So hat die Deutsche Nachhaltigkeit aufgezeigt, wie sich Impact Investing und das Erzielen einer ökonomischen Rendite miteinander verbinden lassen. Zudem wurde auf der Veranstaltung die hohe globale Bedeutung des Impact Investings für eine nachhaltige, soziale Wirtschaft hervorgehoben. Auch die Notwendigkeit eines globalen Netzwerks und des Zusammenspiels zwischen Europa und dem mittleren Osten im Bereich des Impact Investings war ein zentrales Thema in Abu Dhabi. Neben der Deutschen Nachhaltigkeit waren weitere hochkarätige Speaker und Gäste auf dem IIF vertreten. Dazu zählten u. a. Dr. Othmar Karas,ehemaliger Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Anahita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie und Expertin für Nachhaltigkeit und Handel sowie Mohamed Mostafa Elbadawy, Executive Director Risk and Compliance der Khalifa University Enterprises Company und Vriko Yu, CEO von Archireef. Die Khalifa University Enterprises Company ist der Business- und Investmentarm der Khalifa University und operiert als Inkubator für wissenschaftsbasierte Innovationen; Archireef hat sich als Nature-Tech-Unternehmen auf die Wiederherstellung geschädigter Meeresökosysteme spezialisiert.

Die Eventreihe des International Impact Forums wird im Jahr 2026 fortgesetzt und wieder in Top-Metropolen wie Monaco und Frankfurt stattfinden.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com

