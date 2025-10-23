EQS-Adhoc: Cherry SE: Argand Partners, LP, im Namen von mit ihr verbundenen Unternehmen, verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von 5,7 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Transaktion eigene Aktien

Cherry SE: Argand Partners, LP, im Namen von mit ihr verbundenen Unternehmen, verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von 5,7 Mio. Euro



23.10.2025 / 22:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 23. Oktober 2025 – Am 23. Oktober 2025 haben Cherry SE, München, („Gesellschaft“) und ihre Tochtergesellschaften Cherry Americas LLC („Cherry US“) und Cherry Europe GmbH („Cherry Europe“, zusammen mit der Gesellschaft und Cherry US „Cherry“) zwei Vereinbarungen mit Argand Partners, LP, im Namen von mit Argand Partners, LP, verbundenen Unternehmen (zusammen „Argand“) geschlossen, um die Liquidität von Cherry zu stärken. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen hat Argand Mittel in Höhe von 2,2 Mio. Euro für den Erwerb von (i) zwei gruppeninternen Darlehensforderungen gegen Cherry US und Cherry Europe im Nominalwert von insgesamt rund 1,52 Mio. Euro und (ii) 1.100.284 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zum aktuellen Marktpreis von insgesamt rund 680.000 Euro bereitgestellt. 500.000 Euro der Darlehensforderungen sind spätestens am 31. März 2026 von Cherry US zurückzuzahlen, während der verbleibende Darlehensbetrag bis Ende 2027 gestundet wird.

Darüber hinaus hat Argand weitere 3,5 Mio. Euro zugesagt, um Cherry zusätzliche Liquidität zu verschaffen, indem Argand bestimmte Lagerbestände von Cherry US zum aktuellen Marktwert erwerben wird. Cherry US wird in diesem Zusammenhang als Lagerhalter und Selling Agent für Argand fungieren.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland ISIN: DE000A3CRRN9 WKN: A3CRRN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2217878

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2217878 23.10.2025 CET/CEST