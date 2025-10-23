Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Cherry SE: Argand Partners, LP, im Namen von mit ihr verbundenen Unternehmen, verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von 5,7 Mio. Euro

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Transaktion eigene Aktien
Cherry SE: Argand Partners, LP, im Namen von mit ihr verbundenen Unternehmen, verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von 5,7 Mio. Euro

23.10.2025 / 22:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 23. Oktober 2025 – Am 23. Oktober 2025 haben Cherry SE, München, („Gesellschaft“) und ihre Tochtergesellschaften Cherry Americas LLC („Cherry US“) und Cherry Europe GmbH („Cherry Europe“, zusammen mit der Gesellschaft und Cherry US „Cherry“) zwei Vereinbarungen mit Argand Partners, LP, im Namen von mit Argand Partners, LP, verbundenen Unternehmen (zusammen „Argand“) geschlossen, um die Liquidität von Cherry zu stärken. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen hat Argand Mittel in Höhe von 2,2 Mio. Euro für den Erwerb von (i) zwei gruppeninternen Darlehensforderungen gegen Cherry US und Cherry Europe im Nominalwert von insgesamt rund 1,52 Mio. Euro und (ii) 1.100.284 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zum aktuellen Marktpreis von insgesamt rund 680.000 Euro bereitgestellt. 500.000 Euro der Darlehensforderungen sind spätestens am 31. März 2026 von Cherry US zurückzuzahlen, während der verbleibende Darlehensbetrag bis Ende 2027 gestundet wird.

Darüber hinaus hat Argand weitere 3,5 Mio. Euro zugesagt, um Cherry zusätzliche Liquidität zu verschaffen, indem Argand bestimmte Lagerbestände von Cherry US zum aktuellen Marktwert erwerben wird. Cherry US wird in diesem Zusammenhang als Lagerhalter und Selling Agent für Argand fungieren.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN:DE000A3CRRN9
WKN:A3CRRN
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2217878
Ende der MitteilungEQS News-Service

2217878 23.10.2025 CET/CEST

Partners Group Holding
Cherry

