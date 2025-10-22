Werbung ausblenden

Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: stock3 AG - von BankM AG

22.10.2025 / 12:30 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu stock3 AG

     Unternehmen:               stock3 AG
     ISIN:                      DE000A0S9QZ8

     Anlass der Studie:         Bericht H1/2025, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.10.2025
     Kursziel:                  EUR 34,06
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker

Überzeugende Tradingzahlen in H1 2025

Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat mit der
Veröffentlichung ausgewählter Kennzahlen unterstrichen, dass das Unternehmen
auf gutem Weg ist, die 2025er Ziele zu erreichen. Umsatz (EUR 6,7 Mio.) und
EBITDA (EUR 0,8 Mio.) stiegen um 4,7% bzw. 60%. Die hohe Skalierung dürfte
auch auf den starken Anstieg bei den Trades (+30%) zurückzuführen sein, die
über die Schnittstelle der 100%igen Tochter brokerize abgewickelt wurden.
Unsere alten Schätzungen lagen zwar innerhalb der bestätigten Guidance für
2025 - angesichts der hohen Marge in H1 scheint es uns jedoch angebracht bei
unveränderter Umsatzerwartung die Margenerwartung nach oben anzupassen. Das
obere Ende der EBITDA-Guidance scheint uns hier nun realistisch, da der
vermehrte KI-Einsatz spürbare Kostenreduktionen und Effizienzgewinne
ermöglicht.

Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 34,06; damit bestätigen wir unsere Empfehlung mit "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b4141d6200d3496e194c0988ad74f411
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

2216880 22.10.2025 CET/CEST

