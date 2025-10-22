Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: stock3 AG - von BankM AG 22.10.2025 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu stock3 AG Unternehmen: stock3 AG ISIN: DE000A0S9QZ8 Anlass der Studie: Bericht H1/2025, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 22.10.2025 Kursziel: EUR 34,06 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker Überzeugende Tradingzahlen in H1 2025 Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat mit der Veröffentlichung ausgewählter Kennzahlen unterstrichen, dass das Unternehmen auf gutem Weg ist, die 2025er Ziele zu erreichen. Umsatz (EUR 6,7 Mio.) und EBITDA (EUR 0,8 Mio.) stiegen um 4,7% bzw. 60%. Die hohe Skalierung dürfte auch auf den starken Anstieg bei den Trades (+30%) zurückzuführen sein, die über die Schnittstelle der 100%igen Tochter brokerize abgewickelt wurden. Unsere alten Schätzungen lagen zwar innerhalb der bestätigten Guidance für 2025 - angesichts der hohen Marge in H1 scheint es uns jedoch angebracht bei unveränderter Umsatzerwartung die Margenerwartung nach oben anzupassen. Das obere Ende der EBITDA-Guidance scheint uns hier nun realistisch, da der vermehrte KI-Einsatz spürbare Kostenreduktionen und Effizienzgewinne ermöglicht. Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 34,06; damit bestätigen wir unsere Empfehlung mit "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b4141d6200d3496e194c0988ad74f411 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

