Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Billigfleisch-Stopp in Supermärkten

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Billigfleisch-Stopp in Supermärkten:

"Der Vorgang ist bemerkenswert. Jahrelang beugten sich die Discounter dem Druck der Verbraucher und befriedigten die Sucht nach billigem Fleisch mit immer niedrigeren Preisen. Doch bald wird es kein Frischfleisch der Haltungsform 1 mehr in den Kühlregalen geben. Kotelett und Co. dürften dadurch etwas teurer werden. Womöglich kommt in der Folge aber statt der täglichen Hackboulette öfter ein Sonntagsbraten auf den Tisch. Es würde dem Geldbeutel und der Gesundheit helfen."/yyzz/DP/stw