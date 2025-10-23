Werbung ausblenden

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
TOULOUSE (dpa-AFX) - Die europäischen Konzerne Airbus , Leonardo und Thales wollen ihre Raumfahrtsparten in einem neuen Unternehmen zusammenführen. Die Bündelung der Geschäfte mit Satelliten und Raumfahrtsystemen solle die Autonomie Europas rund um wichtige Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationale Sicherheit stärken, teilten die drei Unternehmen nach dem Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen./stw/stk

