AKTIE IM FOKUS: Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das für 2025 angehobene Profitabilitätsziel bei Atoss hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters vorbörslich beflügelt. Auf Tradegate gewann das Papier zuletzt 6,0 Prozent auf 113 Euro. Damit dürfte es nicht nur wieder locker die 21-Tage-Linie überspringen, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch das bisherige Jahresminus von knapp 7 Prozent deutlich verringern.

Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDax -Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", sagte der Händler. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./ck/jha/

