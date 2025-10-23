Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 310 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet nach dem Quartalsbericht und leicht gesunkenen Cloud-Zielen für 2025 nur mit geringen Änderungen am Konsens. Grundsätzlich bleibe der Anstieg des Current Cloud Backlog, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, nämlich solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Aktie unter Druck
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtiefgestern, 08:11 Uhr · dpa-AFX
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief
Quartalsbericht veröffentlicht
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäftgestern, 22:59 Uhr · dpa-AFX
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft
Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasiliengestern, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
Quartalsbericht veröffentlicht
SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheitengestern, 23:39 Uhr · dpa-AFX
SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheiten
Enttäuschender Ausblick
Anleger strafen Teamviewer wegen gesenkter Ziele abgestern, 12:40 Uhr · Reuters
Anleger strafen Teamviewer wegen gesenkter Ziele ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden