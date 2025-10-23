Beiersdorf - Bemerkenswerte Auffangzone

Seit Mai 2024 befindet sich die Beiersdorf-Aktie im Korrekturmodus. Im Verlauf dieser Abwärtsbewegung musste der Titel spürbar Federn lassen, nähert sich jetzt aber einer ganz wichtigen Unterstützungszone. Gemeint ist der horizontale Auffangbereich zwischen 88 EUR und 77 EUR, in den auch das 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (88,25 EUR) sowie der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Monate (83,79 EUR) fällt (siehe Chart). Auf diesem Niveau ist also mit einer erhöhten Gegenwehr der Bullen zu rechnen, wobei die jüngste technische Reaktion dabei bereits einen ersten Fingerzeig liefert. Hilfreich sind diesen Zusammenhang auch der Blick auf den trendfolgenden MACD, der zwar weiterhin gen Süden strebt, aber mittlerweile auf historisch niedrigen Niveaus angekommen ist. Für Anlegerinnen und Anleger, die an ein Halten der beschriebenen Bastion glauben, bieten Discount-Zertifikate aktuell attraktive Seitwärtsrenditen (siehe unten). Für eine nachhaltige Trendwende sind indes wieder dreistellige Notierungen notwendig.

Beiersdorf (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Beiersdorf

Quelle: LSEG, tradesignal²

