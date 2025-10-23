Bierbrauer Heineken will auch mit alkoholfreien Getränken wachsen

Sevilla (Reuters) - Der niederländische Brauereikonzern Heineken peilt bis 2030 ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Der Gewinn soll unterdessen noch stärker zulegen. Diese Ziele sind Teil einer aktualisierten Strategie, die der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern am Donnerstag vor einem Investorentag im spanischen Sevilla bekanntgab.

"Wir wandeln unser Geschäft grundlegend, um in einer zunehmend volatilen geopolitischen und wirtschaftlichen Landschaft einen Schritt voraus zu sein", erklärte Konzernchef Dolf van den Brink. Konkret will sich Heineken auf das Wachstum in 17 Märkten konzentrieren und seine Position als Marktführer oder Nummer zwei in rund 50 weiteren Ländern unter anderem durch gezielte Zukäufe festigen. Zudem soll das Angebot an alkoholarmen und -freien Getränken ausgebaut werden, da die Verbraucher in einigen Märkten weniger Alkohol konsumieren. Der Konzern strebt jährliche Bruttoeinsparungen von bis zu 500 Millionen Euro und eine Umwandlung des freien Barmittelzuflusses (Free-Cash-Conversion) von über 90 Prozent an.

