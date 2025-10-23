Carrefour bestätigt trotz gebremster Wachstumsdynamik Finanzziele

Paris (Reuters) - Europas größter Lebensmittelhändler Carrefour hält trotz eines verlangsamten Wachstums im dritten Quartal an seinen Finanzzielen für 2025 fest.

Der flächenbereinigte Umsatz kletterte von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro, wie der französische Konzern am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch 4,4 Prozent betragen. In Frankreich, wo Carrefour die Preise gesenkt hat, um kaufkraftschwache Kunden anzulocken, stieg der Umsatz im dritten Quartal um 0,7 Prozent, nach einem Plus von 2,1 Prozent im Vorquartal. "Auf Basis des dritten Quartals verzeichnen wir eine sehr robuste Nachfrage nach Lebensmitteln, die trotz der politischen Unsicherheiten stabil bleibt", sagte Finanzchef Matthieu Malige. "Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keine Abschwächung der Verbraucherdynamik", ergänzte er. Carrefour bekräftigte seine Ziele für 2025, die ein leichtes Wachstum beim Betriebsergebnis (Ebitda) und beim freien Barmittelzufluss vorsehen.

