EQS-News: LEPAS veranstaltet seinen ersten öffentlichen Sicherheitstest, bei dem „elegantes Fahren" durch Sicherheit definiert wird

WUHU, China, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Wie sollte Eleganz in der neuen Ära der intelligenten Elektrifizierung definiert werden? Als neue Energiemarke unter der Chery Group positioniert sich LEPAS als „bevorzugte Marke für elegantes Mobilitätsleben" und leistet Pionierarbeit für eine neue Kategorie des „eleganten Fahrens". Sicherheit ist der Eckpfeiler des eleganten Fahrens. Am 20. Oktober, während des Chery International User Summit 2025, veranstaltete LEPAS seinen ersten öffentlichen Sicherheitstest im Chery Longshan Test Center in Wuhu, der für Medien und Händler aus aller Welt zugänglich war – ein Beweis dafür, dass wahre Eleganz auf kompromissloser Sicherheit beruht.

Das robuste Sicherheitssystem der Chery Group folgt den Prinzipien „Alle Menschen, alle Prozesse, alle Szenarien, alle Richtungen und alle Märkte". Es umfasst 127 Sicherheitsentwicklungsstandards und erreicht eine CAE-Simulationsgenauigkeit von über 95 %. Der LEPAS erfüllt die Fünf-Sterne-Norm des Euro NCAP 2026 und zeichnet sich durch ein Frontalaufprallkonzept mit drei Pfaden sowie einen Bodenaufbau mit 8 Längs- und 5 Querstreifen aus. Mit 75 % hochfestem Stahl und Aluminium sowie 10 Airbags gewährleistet die Marke einen umfassenden Insassenschutz und optimiert gleichzeitig das Wat- und Überschlagverhalten für globale Bedingungen.

Als Vorzeigeprodukt verkörpert der LEPAS L8 diese Sicherheitsphilosophie. Unter den Augen von Medien und Experten absolvierte der LEPAS L8 erfolgreich drei strenge Tests – den Bottom-Scraping-Test, den Fording-Obstacle-Test sowie den Rollover-Test – und bewies damit seine außergewöhnliche technische Stärke. Im Bottom-Scraping-Test blieb das Gehäuse unversehrt und der Akku wies weder ein Auslaufen noch einen Brand oder einen Kurzschluss auf, was das ausgezeichnete Schutzkonzept bestätigt. Während des Fording-Hindernis-Tests durchquerte das Fahrzeug 600 mm tiefes Wasser, ohne einzudringen oder auszufallen, und bewies damit seine starke Wasserdichtigkeit. Am beeindruckendsten war, dass die Karosserie im Überschlagtest bei 60 km/h – und damit über den Standard-Benchmarks – ihre strukturelle Integrität beibehielt, unterstützt durch 28 Teile aus 1500 MPa heißgepresstem Stahl sowie ein komplettes Rückhaltesystem mit 10 Airbags für einen umfassenden Insassenschutz.

Der LEPAS L8 wurde auf der neuen intelligenten Plattform Elegant Technology entwickelt und verfügt über fortschrittliche dreistufige elektrische Systeme und ein auf den Menschen ausgerichtetes intelligentes Cockpit, das Stabilität, Effizienz und Komfort gewährleistet. Dieser Sicherheitstest hat nicht nur die technologische Stärke von LEPAS bestätigt, sondern auch seine Positionierung als „Preferred Brand for Elegant Mobility Life", wo Sicherheit und Eleganz in perfekter Harmonie koexistieren.

