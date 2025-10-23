EQS-News: PNE verkauft in Frankreich zwei Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von 25,7 MW

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE verkauft in Frankreich zwei Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von 25,7 MW



23.10.2025 / 10:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

PNE verkauft in Frankreich zwei Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von 25,7 MW

JP Energie Environnement übernimmt Windpark „Clermont-en-Argonne“

Windpark „Genouillé“ an Sorégies verkauft

Verkauf unterstreicht die Bedeutung des französischen Markts für die PNE-Gruppe

Weitere Verkaufsprozesse sind weit fortgeschritten

Cuxhaven, 23. Oktober 2025 – Die PNE-Gruppe ist weiter auf dem französischen Markt erfolgreich und hat den Verkauf von zwei Premium-Windparkprojekten abgeschlossen.

Der Windpark „Clermont-en-Argonne“ in der Grand Est-Region hat eine installierte Leistung von 14,4 MW. Das Projekt wurde von PNE France entwickelt, zur Baureife gebracht und bereits im Juli an das französische Energieunternehmen JP Energie Environnement verkauft. Baubeginn war im September 2025. Die Inbetriebnahme soll Ende 2026 erfolgen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solar-Projekten wird den Windpark bauen und auch betreiben.

In der Nouvelle-Aquitaine Region liegt der Windpark „Genouillé“, den PNE an das französische Energieunternehmen Sorégies verkauft hat. Der Windpark verfügt über eine installierte Leistung von 11,3 MW und ist seit Juli 2025 im Betrieb. Er wurde ebenfalls von PNE France entwickelt und gebaut. Die PNE-Gruppe wird im Auftrag von Sorégies über die energy consult France den Windparkt betreiben und damit ihre Aktivitäten in Frankreich ausbauen.

Bei den beiden Transaktionen hat Alaïa Advisory die PNE-Gruppe beraten und unterstützt.

„Wir freuen uns, dass wir mit beiden Käufern Unternehmen gefunden haben, denen der Ausbau der erneuerbaren Energien genauso am Herzen liegt wie uns“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE. „Wir leisten so gemeinsam einen weiteren wichtigen Beitrag für die Energiewende. Zugleich unterstreicht der Verkauf die Bedeutung des französischen Markts für die PNE-Gruppe und beweist erneut die hohe Qualität der Arbeit von PNE France.“

Zusammen mit dem Windpark „Sundern-Allendorf“ konnte die PNE nun bereits drei Projekte im zweiten Halbjahr dieses Jahres erfolgreich verkaufen. Weitere Verkaufsprozesse laufen. „Die Projektverkäufe schreiten wie geplant voran, wir gehen daher weiter davon aus, dass wir unsere Guidance für 2025 einhalten werden,“ so Heiko Wuttke.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

23.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnegroup.com Internet: https://www.pnegroup.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3 WKN: A0JBPG, A30VJW Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2217588

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2217588 23.10.2025 CET/CEST