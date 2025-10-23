IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence präsentiert neue wissenschaftliche Daten zur ADC verbessernden Accum®-Technologie auf der World ADC Konferenz in San Diego, USA, am 4.5. November 2025

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence präsentiert neue wissenschaftliche Daten zur ADC verbessernden Accum®-Technologie auf der World ADC Konferenz in San Diego, USA, am 4.5. November 2025

Montreal, QC, Kanada, 23. Oktober 2025 Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Arzneimittelabgabetechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass es neue wissenschaftliche Daten präsentieren wird, die die Leistungsfähigkeit seiner Accum®-Technologie zur Steigerung der Wirksamkeit von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs - antibody-drug conjugates) hervorheben. Die Präsentation findet im Rahmen der 16. World ADC Conference in San Diego, Kalifornien, USA, statt.

Die firmeneigene Accum®-Plattform von Defence wurde entwickelt, um die intrazelluläre Abgabe und das endosomale Entkommen therapeutischer Wirkstoffe zu verbessern - eine der größten Herausforderungen aktueller ADCs. Dadurch ermöglicht Accum® eine höhere Wirksamkeit bei gleichzeitig reduzierter Off-Target-Toxizität. Die neuen vorgestellten Ergebnisse erweitern die wachsende Evidenz, dass Accum® den therapeutischen Index von ADCs signifikant verbessern kann.

Diese Ergebnisse zeigen erneut, wie Accum® das volle Potenzial von ADCs freisetzen kann, indem es eine effizientere Abgabe ihrer toxischen Wirkstoffe direkt in Krebszellen ermöglicht, sagte Dr. Maxime Parisotto, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics. Wir freuen uns, diese Daten mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen und unsere Forschung auf dem Weg zu den nächsten Generationen zielgerichteter Therapien weiter voranzutreiben.

Interessierte Teilnehmer sind eingeladen, die Posterpräsentation von Defence Therapeutics in der Ausstellungshalle des Town & Country Resort in San Diego am Dienstag und Mittwoch, dem 4. und 5. November 2025, zu besuchen, um sich mit Dr. Maxime Parisotto, PhD, MBA, Chief Scientific Officer, und Dr. Mark Lambermon, PhD, Head of Quality & Operations, über die laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens auszutauschen.

Über die World ADC San Diego 2025:

Diese weltweit führende Konferenz für End-to-End-Innovationen im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) ist das älteste und maßgeblichste Forum dieser Art. Mit über 1.400 Branchenvertretern, mehr als 170 internationalen Referenten und herausragenden Networking-Möglichkeiten deckt das Programm die gesamte ADC-Wertschöpfungskette ab. Ziel der Veranstaltung ist es, sicherzustellen, dass zukünftige ADCs einen bedeutenden Beitrag für Krebspatienten leisten, die dringend neue Therapieoptionen benötigen.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

Investor Relations & Medienkontakt:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947 2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81506

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81506&tr=1

