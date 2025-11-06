W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Vorsichtig Optimistisch | Bild bleibt zerrissen | Tesla im Fokus

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienCybersecurityKI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Der Grundton an der Wall Street ist positiv, wobei das Bild zerrissen bleibt. In Folge der Quartalszahlen geht es bei den Aktien von Snap, Moderna, Figma, ARM und Albermarle teils deutlich bergauf. Wir sehen hingegen massive Kurseinbrüche bei Duolingo, DoorDash, Elf Beauty und Fortinet. Medienberichten zur Folge hat Softbank zu Beginn des Jahres eine Übernahme von Marvell in Erwägung gezogen. Die beiden Parteien konnten sich nicht einigen. Wie dem auch sei, geht es wegen dieser Berichte bei dem Wert aufwärts. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von Airbnb, Affirm und Block im Fokus stehen. Außerdem beginnt um 22 Uhr MEZ die Hauptversammlung von Tesla. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass trotz des Widerstands einiger Aktionäre, das $1 Bio. Zahlungspaket an Musk genehmigt wird. Was den Regierungs-Shutdown betrifft, sehen wir ab diesen Freitag bei 40 Flughäfen eine Reduktion der Flüge um 10%. Immer mehr Fluglotsen bleiben wegen der Gehaltsausfälle Zuhause.

00:00 Intro
00:35 Unterschiedliche Einschätzungen zum Arbeitsmarkt
03:10 Shutdown: Fluggesellschaften unter Druck | Keine Ende absehbar
04:47 Bild bleibt zerrissen | Softbank & Marvell
06:20 Ausblick heute Abend
07:04 ARM | Figma | Qualcomm | Snap | DoorDash | Duolingo
11:09 McDonald’s | Papa John’s | Elf Beauty | Albermarle
12:34 Meldungen: Starbucks | OpenAI | NVIDIA
14:47 Heute 22 Uhr Tesla Hauptversammlung
15:28 Analysten: AppLovin | DoorDash | Duolingo | Elf Beauty | Figma

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Tesla
Qualcomm
Marvell
McDonald's
Moderna
AppLovin
SoftBank Group
Block
Starbucks
ARM
Fortinet
Duolingo
Figma
DoorDash
Airbnb
Snap
Affirm Holdings
ELF Beauty
SoftBank
Softbank Group ADR
Bell AG
Sei Kurs in US Dollar
Sei Kurs in Euro
SOFTBANK CORP. ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialheute, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden