Vorsichtig Optimistisch | Bild bleibt zerrissen | Tesla im Fokus

Der Grundton an der Wall Street ist positiv, wobei das Bild zerrissen bleibt. In Folge der Quartalszahlen geht es bei den Aktien von Snap, Moderna, Figma, ARM und Albermarle teils deutlich bergauf. Wir sehen hingegen massive Kurseinbrüche bei Duolingo, DoorDash, Elf Beauty und Fortinet. Medienberichten zur Folge hat Softbank zu Beginn des Jahres eine Übernahme von Marvell in Erwägung gezogen. Die beiden Parteien konnten sich nicht einigen. Wie dem auch sei, geht es wegen dieser Berichte bei dem Wert aufwärts. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von Airbnb, Affirm und Block im Fokus stehen. Außerdem beginnt um 22 Uhr MEZ die Hauptversammlung von Tesla. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass trotz des Widerstands einiger Aktionäre, das $1 Bio. Zahlungspaket an Musk genehmigt wird. Was den Regierungs-Shutdown betrifft, sehen wir ab diesen Freitag bei 40 Flughäfen eine Reduktion der Flüge um 10%. Immer mehr Fluglotsen bleiben wegen der Gehaltsausfälle Zuhause.



00:00 Intro

00:35 Unterschiedliche Einschätzungen zum Arbeitsmarkt

03:10 Shutdown: Fluggesellschaften unter Druck | Keine Ende absehbar

04:47 Bild bleibt zerrissen | Softbank & Marvell

06:20 Ausblick heute Abend

07:04 ARM | Figma | Qualcomm | Snap | DoorDash | Duolingo

11:09 McDonald’s | Papa John’s | Elf Beauty | Albermarle

12:34 Meldungen: Starbucks | OpenAI | NVIDIA

14:47 Heute 22 Uhr Tesla Hauptversammlung

15:28 Analysten: AppLovin | DoorDash | Duolingo | Elf Beauty | Figma



