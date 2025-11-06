Vorsichtig Optimistisch | Bild bleibt zerrissen | Tesla im Fokus
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
Der Grundton an der Wall Street ist positiv, wobei das Bild zerrissen bleibt. In Folge der Quartalszahlen geht es bei den Aktien von Snap, Moderna, Figma, ARM und Albermarle teils deutlich bergauf. Wir sehen hingegen massive Kurseinbrüche bei Duolingo, DoorDash, Elf Beauty und Fortinet. Medienberichten zur Folge hat Softbank zu Beginn des Jahres eine Übernahme von Marvell in Erwägung gezogen. Die beiden Parteien konnten sich nicht einigen. Wie dem auch sei, geht es wegen dieser Berichte bei dem Wert aufwärts. Nach dem Closing werden die Ergebnisse von Airbnb, Affirm und Block im Fokus stehen. Außerdem beginnt um 22 Uhr MEZ die Hauptversammlung von Tesla. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass trotz des Widerstands einiger Aktionäre, das $1 Bio. Zahlungspaket an Musk genehmigt wird. Was den Regierungs-Shutdown betrifft, sehen wir ab diesen Freitag bei 40 Flughäfen eine Reduktion der Flüge um 10%. Immer mehr Fluglotsen bleiben wegen der Gehaltsausfälle Zuhause.
00:00 Intro
00:35 Unterschiedliche Einschätzungen zum Arbeitsmarkt
03:10 Shutdown: Fluggesellschaften unter Druck | Keine Ende absehbar
04:47 Bild bleibt zerrissen | Softbank & Marvell
06:20 Ausblick heute Abend
07:04 ARM | Figma | Qualcomm | Snap | DoorDash | Duolingo
11:09 McDonald’s | Papa John’s | Elf Beauty | Albermarle
12:34 Meldungen: Starbucks | OpenAI | NVIDIA
14:47 Heute 22 Uhr Tesla Hauptversammlung
15:28 Analysten: AppLovin | DoorDash | Duolingo | Elf Beauty | Figma
#finanzmarkt #eröffnungsglocke
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–