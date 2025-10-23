Werbung ausblenden

Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

23.10.2025
Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

23.10.2025 / 12:51 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        23.10.2025
     Target price:                USD 8.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and maintained his USD 8.50 price target.

Abstract:
Cardiol Therapeutics (Cardiol) has announced a private placement raising
gross proceeds of USD 11.4m, extending its cash runway into Q3 2027
(previous guidance: Q3 2026). The capital raise fully funds the pivotal
MAVERIC phase III trial in recurrent pericarditis (RP) through to New Drug
Application (NDA) submission with the FDA, and provides sufficient resources
to advance CRD-38, the company's next-generation subcutaneous heart-failure
therapy, into clinical development. Importantly, Cardiol will present new
data from the ARCHER phase II acute myocarditis (AM) trial at a cardiology
conference in November 2025. Cardiol's new data will highlight the magnitude
of reduction in left-ventricular (LV) mass - a key predictor of long-term
cardiac outcomes. The presentation represents the next major inflection
point for Cardiol, with potential read-through not only for the acute
myocarditis indication but also for the company's broader anti-inflammatory
platform, including CRD-38's significantly larger heart-failure opportunity.
We view the transaction as a well-timed move that removes funding
uncertainty, reinforces execution capability, and enhances strategic
flexibility ahead of ongoing partnership discussions. Based on unchanged
estimates, we reiterate our BUY rating and unchanged price target of USD
8.50 (upside: 614%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 8,50.

Zusammenfassung:
Cardiol Therapeutics (Cardiol) hat eine Privatplatzierung mit einem
Bruttoerlös von USD 11,4 Mio. bekannt gegeben, wodurch sich die
Liquiditätsreichweite bis ins dritte Quartal 2027 verlängert (bisherige
Prognose: Q3 2026). Die Kapitalerhöhung finanziert vollständig die
entscheidende MAVERIC-Phase-III-Studie zur rezidivierenden Perikarditis (RP)
bis zur Einreichung des Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) bei
der FDA und stellt ausreichende Ressourcen bereit, um CRD-38, die subkutane
Herzinsuffizienztherapie der nächsten Generation des Unternehmens, in die
klinische Entwicklung zu bringen. Wichtig ist, dass Cardiol im November 2025
auf einer Kardiologiekonferenz neue Daten aus der Phase-II-Studie ARCHER zur
akuten Myokarditis (AM) vorstellen wird. Die neuen Daten von Cardiol werden
das Ausmaß der Verringerung der linksventrikulären (LV) Masse hervorheben -
ein wichtiger Prädiktor für langfristige kardiale Ergebnisse. Die
Präsentation stellt den nächsten wichtigen Inflection Point für Cardiol dar,
mit potenziellen Auswirkungen nicht nur für die Indikation der akuten
Myokarditis, sondern auch für die breitere entzündungshemmende Plattform des
Unternehmens, einschließlich der deutlich größeren Marktchance von CRD-38 im
Bereich Herzinsuffizienz. Wir betrachten die Transaktion als einen zeitlich
gut abgestimmten Schritt, der die Unsicherheit hinsichtlich der Finanzierung
beseitigt, die Umsetzungskapazitäten stärkt und die strategische
Flexibilität im Vorfeld der laufenden Partnerschaftsgespräche erhöht. Auf
der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere
Kaufempfehlung und unser unverändertes Kursziel von USD 8,50
(Aufwärtspotenzial: 614%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a25f54d02ac7c9ee5b0829ff415ce4ae

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=19d802d9-affd-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2217692 23.10.2025 CET/CEST

