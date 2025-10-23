Verbraucherstimmung im Euroraum bessert sich im Oktober etwas

(Reuters) - Vor der anstehenden Zinsentscheidung der EZB hat sich die Stimmung der Verbraucher im Euroraum überraschend etwas aufgehellt.

Das Barometer für das Konsumklima stieg im Oktober um 0,7 Zähler auf minus 14,2 Punkte, blieb damit aber auf niedrigem Niveau, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem leichten Rückgang auf minus 15,0 Zähler gerechnet. Das Verbrauchervertrauen bewegt sich weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Die Inflationsrate in der Euro-Zone war im September zwar mit 2,2 Prozent erstmals seit April wieder über die EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent gestiegen. EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet allerdings eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, also Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank. Viele Anleger rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach zwei Zinspausen in Folge vorerst weiter abwarten wird.

(Bericht von Tomasz Kanik, Reinhard Becker und Klaus Lauer. Redigiert von Olaf Brenner.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)