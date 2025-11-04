W​e​r​b​u​n​g ausblenden
US-Zinsspekulationen treiben Dollar

Euro fällt auf Drei-Monats-Tief

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: SWKStock/Shutterstock.com

Der Euro ist am Dienstag auf ein Drei-Monats-Tief gefallen, da nachlassende Spekulationen auf eine baldige US-Zinssenkung den Dollar stärken.

Die Gemeinschaftswährung fiel im asiatischen Handel auf 1,1506 Dollar. An den Finanzmärkten schwindet die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch in diesem Jahr erneut senkt. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt im Dezember wird Daten des Börsenbetreibers CME zufolge nur noch auf 65 Prozent taxiert, nach 94 Prozent in der Vorwoche.

Die Fed hatte zwar vergangene Woche die Zinsen gesenkt, doch Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass dies die letzte Senkung für dieses Jahr gewesen sein könnte. Die Stärke des Dollars zeigte sich auch gegenüber dem japanischen Yen, der in die Nähe eines achteinhalb-Monats-Tiefs fiel.

Eurokurs (Euro / Dollar)

