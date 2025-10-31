Deutscher Leitindex dürfte fast unverändert eröffnen

Wie bereits am Vortag dürfte sich im Dax auch am Halloween-Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Xetra-Start 24.093 Punkte; ein Minus von gut 0,1 Prozent gegenüber dem Vortages-Schlusskurs. Auf Wochensicht liegt der Leitindex bislang ein halbes Prozent im Minus.

Der Dax konsolidiert aktuell, nachdem er zur Monatsmitte vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte gefallen war. Nach dem prall gefüllten Terminkalender mit unzähligen Quartalsberichten und der Leitzins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende nun ziemlich übersichtlich.

Die rekordhohen US-Aktienindizes haben am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Verlauf allesamt mit Verlusten geschlossen. In der letzten Handelsstunde gab auch der Dow Jones Industrial seine moderaten Gewinne ab.

Die stark mit schwergewichtigen Tech-Werte bestückten restlichen Indizes hatten bereits zum Auftakt geschwächelt und dabei vor allem unter den KI-Investitionsplänen von Meta gelitten.

Insgesamt hatten die Anleger jede Menge Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigung im Zoll- und Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China über die Auswirkungen der jüngsten US-Leitzins-Entscheidung bis hin zu Geschäftszahlen aus der "Mag-Seven"-Reihe.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones verlor letztlich 0,23 Prozent auf 47.522 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte über 48.000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 gab um ein Prozent auf 6.822 Punkte nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,5 Prozent auf 25.735 Punkte abwärts.

Nikkei mit weiterem Rekordhoch

Die großen Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzten seinen guten Lauf mit einem weiteren Rekordhoch fort und notierte kurz vor dem Handelsende 1,8 Prozent im Plus.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen fiel hingegen um 1,2 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,39 +0,00 10-jährige Bundesanleihen 2,65 +0,01 10-jährige US-Anleihen 4,10 +0,01

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 64,54 –0,46 WTI 60,10 –0,47

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 61 (59,40) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 94 (96) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRATEC AUF 46 (51) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 88 (87) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP HEBT RENK AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 65 (64) EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 16 (15) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,60 (7,30) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 48,50 (52,50) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 56 (52) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA AUF 29 (26) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 123 (125) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 258 (259) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 36 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,30 (5,00) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 15 (16) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 275 (265) USD - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 305 (290) USD - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 315 (245) USD - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2225 (2100) EUR - 'BUY'

MORGAN STANLEY HEBT NOVARTIS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - ZIEL 110 (108) CHF

(mit Material von dpa-AFX)