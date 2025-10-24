Werbung ausblenden
Danaher - Kreuzwiderstand genommen

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Kreuzwiderstand genommen

Seit fünf Jahren läuft die Danaher-Aktie unter dem Strich seitwärts – für einen Dauerläufer wie den genannten Titel ein eher ungewöhnliches Verhaltensmuster. Das letzte Jahr hatte das Papier sogar mit einem Abwärtstrend zu kämpfen. Der Bruch der besagten Trendlinie (akt. bei 210,38 USD) sowie der Spurt über die Hochs bei 215 USD sorgt nun für ein doppeltes Ausrufezeichen, denn dadurch liegt gleichzeitig ein klassischer Doppelboden vor (siehe Chart). Trendbruch plus Trendwende lassen nun auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur hoffen, zumal die positiven Weichenstellungen auch von diversen Indikatorsignalen begleitet werden. Hervorheben möchten wir das Aufsetzen des MACD auf seiner Signallinie sowie die Relative Stärke nach Levy, welche nun wieder einen Aufwärtstrend signalisiert. Rein rechnerisch hält die untere Umkehr ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 260 USD bereit, wobei die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 230,05 USD) nochmals für eine zusätzliche Bestätigung sorgen würde. Um den jüngsten Ausbruch dagegen nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr in den alten Abwärtstrend zurückzufallen.

Danaher (Weekly)

Chart Danaher
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Danaher

Chart Danaher
Quelle: LSEG, tradesignal²



