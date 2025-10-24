Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

24.10.2025 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation nach Art.17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

The Social Chain AGi.I.: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

Berlin,24.Oktober2025 – Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) erstellt der Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit dem Sachwalter einen Insolvenzplan. Ein wesentlicher Teil des Plans soll vorsehen, die Gesellschaft zu entschulden und die aktuell bestehenden Aktien an der Gesellschaft an die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren zu verkaufen und zu übertragen. Bestehende Aktionäre sollen keine Kompensation für den Verlust ihrer Aktien erhalten. Der Investor beabsichtigt, die Börsennotierung aufrechtzuerhalten. Nach der Erstellung und Prüfung wird der Insolvenzplan den Gläubigern im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins zur Abstimmung vorgelegt werden.

Mitteilende Person:

Social Chain AG i.I.
Dr. Thorsten Bieg / Vorstand
c/o GÖRG Insolvenzverwaltung
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Kantstraße 164
10623 Berlin

+49 40 500360 0
hamburg@goerg.de

Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Social Chain AG
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
Deutschland
Telefon:004915111019365
E-Mail:press@socialchain.de
Internet:https://www.thesocialchain.ag/
ISIN:DE000A1YC996
WKN:A1YC99
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2218604
Ende der MitteilungEQS News-Service

2218604 24.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
The Social Chain

Das könnte dich auch interessieren

Sparkurs trägt Früchte
Intel mit starkem Quartalsergebnisheute, 06:49 Uhr · Reuters
Intel mit starkem Quartalsergebnis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden