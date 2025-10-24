EQS-Adhoc: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren



24.10.2025 / 17:30 CET/CEST

The Social Chain AGi.I.: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

Berlin,24.Oktober2025 – Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) erstellt der Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit dem Sachwalter einen Insolvenzplan. Ein wesentlicher Teil des Plans soll vorsehen, die Gesellschaft zu entschulden und die aktuell bestehenden Aktien an der Gesellschaft an die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren zu verkaufen und zu übertragen. Bestehende Aktionäre sollen keine Kompensation für den Verlust ihrer Aktien erhalten. Der Investor beabsichtigt, die Börsennotierung aufrechtzuerhalten. Nach der Erstellung und Prüfung wird der Insolvenzplan den Gläubigern im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins zur Abstimmung vorgelegt werden.

Mitteilende Person:

Social Chain AG i.I.

Dr. Thorsten Bieg / Vorstand

c/o GÖRG Insolvenzverwaltung

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Kantstraße 164

10623 Berlin

+49 40 500360 0

hamburg@goerg.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Deutschland Telefon: 004915111019365 E-Mail: press@socialchain.de Internet: https://www.thesocialchain.ag/ ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2218604

