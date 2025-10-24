EQS-News: BB Biotech Q3 2025: Portfolio übertrifft Benchmark – erste Anzeichen einer Branchen-Erholung
24.10.2025 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung vom 24. Oktober 2025
Medienmitteilung vom 24. Oktober 2025
BB Biotech Q3 2025: Portfolio übertrifft Benchmark – erste Anzeichen einer Branchen-Erholung
- Aktienkurs: +20.0% in CHF / +20.1% in EUR / +19.5% in USD – deutlich besser als der Nasdaq Biotech Index (NBI), der um +15.6% in USD zulegte
- NAV: +24.0% in CHF / +24.0% in EUR / +23.5% in USD – eine Outperformance von 7.9 Prozentpunkten gegenüber dem Referenzindex NBI
- Reingewinn von CHF 448 Mio. im Q3 2025, getrieben durch starke Portfolioentwicklung und rückkehrende Dynamik im Biotechsektor
- Verbessertes Makroumfeld: Die Zinssenkung der US-Notenbank im September und nachlassende Inflation stärkten die Risikobereitschaft der Investoren
- Portfoliounternehmen erzielten wichtige Meilensteine – Ionis Pharmaceuticals, Alnylam und Revolution Medicines führten den klinischen, regulatorischen und kommerziellen Fortschritt an
- Hohe M&A-Aktivität: Bedeutende Transaktionen in der gesamten Branche – darunter Übernahmen durch Pfizer (Metsera), Roche (89bio), Genmab (Merus) und Merck (Verona Pharma) – verdeutlichen die anhaltend starke Nachfrage nach innovativen Unternehmen
- Neue Beteiligung an Avidity Biosciences erweitert das Engagement im Bereich RNA-basierter Therapeutika und stärkt BB Biotechs Fokus auf differenzierte Plattformen mit langfristigem Wachstumspotenzial
- Aufnahme in den SPI ESG Index unterstreicht BB Biotechs Engagement für verantwortungsbewusstes Investieren und nachhaltige Wertschöpfung
BB Biotech erzielte im 3. Quartal ein starkes Ergebnis: Sowohl der Aktienkurs als auch der Nettoinventarwert (NAV) übertrafen den Nasdaq Biotechnology Index (NBI). Die erste Zinssenkung der US-Notenbank im Jahr 2025 stärkte die Risikobereitschaft der Investoren und verbesserte die Finanzierungsbedingungen, während strukturelle Entwicklungen die Branche weiter stützten. Die weltweite Preisgestaltung im Pharmasektor befindet sich im Wandel und trägt zu einer schrittweisen Neujustierung der Branchenökonomie bei. Gleichzeitig sorgt eine historische Patentklippe für verstärkte M&A- und Partnerschaftsaktivitäten, da grosse Pharmaunternehmen ihre Produktpipelines mit innovativen Wirkstoffen erneuern. Auch verfeinert die FDA, die unter neuer Führung umstrukturiert wurde, ihre Prüfprozesse mit dem Ziel, Therapien mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf noch stärker zu priorisieren.
Mit den Fortschritten in der medizinischen Chemie, bei RNA-basierten Arzneien und neuartigen Biologika, teilweise unterstützt durch maschinelles Lernen und KI-gestützte Forschung, bleiben die Bewertungen attraktiv, und der Sektor ist für eine nachhaltige Erholung gut positioniert. Zudem unterstreicht die Aufnahme von BB Biotech in den SPI ESG Index das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Investieren und langfristige Wertschöpfung.
Q3 2025 Performance
Nach einem volatilen 1. Halbjahr erzielte BB Biotech eines der stärksten Quartalsergebnisse der vergangenen Jahre. Der Reingewinn belief sich auf CHF 448 Mio. und markierte damit eine klare Trendwende gegenüber dem Verlust von CHF 157 Mio. im 3. Quartal 2024. Der Net Asset Value (NAV) stieg um 24.0% in CHF (EUR +24.0% / USD +23.5%), während der Aktienkurs um 20.0% (EUR +20.1% / USD +19.5%) zulegte – beide deutlich über der Performance des Nasdaq Biotech Index (+15.6% in USD). Das Ergebnis resultiert aus einer überzeugenden Portfolioentwicklung, einer wiedererstarkten Branchendynamik und einer zunehmenden M&A-Aktivität, die Kapital an die Investoren zur Reinvestition zurückführt.
|Performance
|Q3 2025
|Q3 2024
|Währung
|CHF
|EUR
|USD
|CHF
|EUR
|USD
|BB Biotech Aktienkurs
|20.0%
|20.1%
|19.5%
|-9.2%
|-6.7%
|-3.5%
|BB Biotech NAV
|24.0%
|24.0%
|23.5%
|-6.6%
|-4.4%
|-0.6%
|NBI Index
|15.7%
|15.7%
|15.6%
|-1.2%
|1.0%
|5.1%
|Nettogewinn/-verlust
|448 Mio.
|-157 Mio.
Gezielte Portfolioentwicklung unterstreicht Fokus und diszipliniertes Management
Das 3. Quartal 2025 war geprägt von breiten Fortschritten im Portfolio von BB Biotech, wobei mehrere Unternehmen bedeutende klinische und kommerzielle Meilensteine erreichten. Ionis Pharmaceuticals, Alnylam und Revolution Medicines trieben zentrale Programme voran und unterstrichen den Fokus des Portfolios auf differenzierte, wirkungsstarke Therapeutika. Die neueste Beteiligung Avidity Biosciences erweiterte das Engagement im Bereich RNA-basierter Therapien durch ihre AOC-Plattform für Muskel- und seltene Erkrankungen.
Ein diszipliniertes Portfoliomanagement blieb auch im 3. Quartal zentral. Die Anzahl der Beteiligungen wurde von 23 auf 21 reduziert. Moderna, Black Diamond Therapeutics und Blueprint Medicines, letztere im Zuge der Übernahme durch Sanofi, wurden vollständig veräussert, wodurch Kapital für überzeugendere Investments freigesetzt wurde. Durch gezielte Reinvestitionen wurde die Gewichtung in Positionen wie Revolution Medicines, Akero Therapeutics und Scholar Rock erhöht, was die Konzentration von BB Biotech auf Mid-Cap-Innovatoren weiter stärkte.
Die anhaltend starke M&A-Dynamik im Biotechsektor unterstreicht die strategische Relevanz des Portfolios von BB Biotech. Transaktionen wie die angekündigte Übernahme von Akero Therapeutics durch Novo Nordisk verdeutlichen das anhaltende Interesse strategischer Käufer an differenzierter Wissenschaft und bestätigen BB Biotechs fokussierten, innovationsgetriebenen Investmentansatz. Diese Anpassungen bekräftigen den Anspruch von BB Biotech, wissenschaftliche Qualität mit finanzieller Stabilität zu verbinden. Am unteren Ende der angestrebten Bandbreite positioniert, bleibt das Portfolio flexibel, um gezielt in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Mit einer soliden Liquiditätsbasis, einem erweiterten US-Research-Team und attraktiv bewerteten Opportunitäten ist BB Biotech gut aufgestellt.
Nachhaltige Wertschöpfung durch Innovation
BB Biotech blickt mit einer zuversichtlichen und zugleich realistischen Einschätzung auf das Biotech-Investmentumfeld im Vorfeld des Jahres 2026. Das makroökonomische Umfeld verbessert sich weiter: Eine rückläufige Inflation und sinkende Zinssätze schaffen zunehmend günstigere Rahmenbedingungen für kapitalintensive Innovationen. Auch die politische Planbarkeit hat sich erhöht, da jüngste Entwicklungen im regulatorischen Umfeld zu mehr Klarheit bei Preis- und Handelsmechanismen geführt haben.
Das Portfolio verzeichnet anhaltenden Fortschritt und in den kommenden Monaten werden mehrere wichtige Meilensteine erwartet. Dazu zählen klinische Updates von Agios und Incyte, die beide Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf adressieren sowie weitere bedeutende Datenauswertungen aus Programmen in den Bereichen Neurologie, Kardiologie und Stoffwechselerkrankungen. Diese bevorstehenden Entwicklungen zeigen, wie Mid-Cap-Biotechunternehmen weiterhin greifbare Fortschritte erzielen, die sich in eine langfristige Wertschöpfung umwandeln können.
Die Bewertungen im Biotechsektor befinden sich weiterhin nahe historischer Tiefstände und die Fundamentaldaten verbessern sich deutlich. Der wissenschaftliche Fortschritt beschleunigt sich, grosse Pharmaunternehmen nehmen ihre strategischen Akquisitionen wieder auf und die Kapitalmärkte öffnen sich wieder für qualitativ hochwertige Innovatoren. Mit einem fokussierten Portfolio, einem langfristigen Anlagehorizont sowie erweiterten analytischen und KI-gestützten Fähigkeiten ist BB Biotech gut aufgestellt, um von der nächsten Phase der Sektorerholung zu profitieren. Während sich Innovation, Stabilität und Kapitaldisziplin zunehmend Hand in Hand gehen, verfolgt BB Biotech das Ziel, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung und zu besseren Behandlungsergebnissen für Patienten weltweit beizutragen.
Der Zwischenbericht per 30. September 2025 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q325 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00
Head BB Biotech
Dr. Christian Koch
Head Investor Relations
Rachael Burri
E-Mail: ir@bbbiotech.com
Tel.: +41 44 267 67 17
Media Relations
Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch
www.bbbiotech.com
Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.
Haftungsausschluss
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.
Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. September 2025
(in % der Wertschriften, gerundete Werte)
|Ionis Pharmaceuticals
|14.6%
|Argenx SE
|14.1%
|Revolution Medicines
|9.3%
|Neurocrine Biosciences
|8.8%
|Alnylam Pharmaceuticals
|7.1%
|Vertex Pharmaceuticals
|6.4%
|Agios Pharmaceuticals
|5.3%
|Incyte
|4.4%
|Scholar Rock Holding
|4.3%
|Akero Therapeutics
|4.0%
|Immunocore
|3.6%
|Avidity Biosciences
|3.4%
|Celldex Therapeutics
|3.3%
|Beam Therapeutics
|2.5%
|Rivus Pharmaceuticals1)
|1.9%
|Edgewise Therapeutics
|1.6%
|Relay Therapeutics
|1.6%
|Biohaven
|1.5%
|Wave Life Sciences
|1.1%
|Macrogenics
|0.6%
|Annexon
|0.6%
|Blueprint Medicines - CVR
|0.0%
|Total Wertschriften
|CHF 2 228.5 Mio.
|Übrige Aktiven
|CHF 82.2 Mio.
|Übrige Verbindlichkeiten
|CHF (3.7) Mio.
|Innerer Wert
|CHF2 307.1 Mio.
1) Nicht börsennotierte Gesellschaft
