EQS-News: Circus SE sichert Schlüsseltechnologien durch sechs neue Defense-Patente

Circus SE sichert Schlüsseltechnologien durch sechs neue Defense-Patente

Der Patentschutz sichert zentrale Schlüsseltechnologien des CA-M KI-Roboters für den Einsatz im Verteidigungssektor unter extremen Bedingungen und stellt eine massive Eintrittsbarriere für Wettbewerber dar.

Die Patente sind in der Lage, die Technologiehoheit im Bereich Defense über Jahrzehnte zu sichern und bilden die Basis für Weiterentwicklung, Skalierung und internationale Kommerzialisierung der Technologie.

Der weitere Ausbau des IP-Portfolios von Circus steht im Fokus – vor dem Hintergrund des Markteintritts mit verbündeten Streitkräften sowie strategischen Partnern.

Die Gesellschaft tritt in eine Phase des umfassenden Patentschutzes ein, mit dem Ziel, einen uneinholbaren Wettbewerbsvorsprung im Bereich KI-Robotik für den Verteidigungssektor zu etablieren.

München, 24. Oktober 2025 – Die Circus SE (XETRA: CA1 / WKN: A2YN35) gibt bekannt, dass sie sechs bahnbrechende Patente im Bereich Verteidigung und autonome KI-Robotik eingereicht hat. Die Schutzrechte betreffen Schlüsseltechnologien des entwickelten autonomen KI-Roboters CA-M, welcher gezielt für den Einsatz in sicherheitskritischen und militärischen Umgebungen entwickelt wurde.

Die neu eingereichten Patente umfassen unterschiedliche Aspekte des intern entwickelten, autonomen KI-Roboters für Nahrungszubereitung, CA-M. Damit positioniert sich Circus als Vorreiter im Bereich Dual-Use-Robotik, wo kulinarische Autonomie auf verteidigungsrelevante Technologien trifft.

Mit diesen Patenten unterstreicht Circus ihre Transformation von einem Pionier der KI-Robotik hin zu einem strategischen Deep-Tech-Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Verteidigungsinfrastruktur. Ziel ist es, eine führende Rolle im wachsenden Markt für autonome Versorgungssysteme innerhalb von NATO- und Partnerstrukturen einzunehmen.

Insbesondere im Verteidigungssektor schaffen die eingereichten Patente erhebliche Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer. Sie ermöglichen Circus eine geschützte Technologie einzusetzen, während Wettbewerber gezwungen sind, eigene – oft teurere oder weniger effiziente – Alternativen zu entwickeln. Dies verschafft Circus entscheidende Zeit, um Marktanteile aufzubauen und technologische Standards zu setzen.

„Wir erkennen schon heute, dass in der frühen Phase unserer jungen Technologie Patente darüber entscheiden werden, wie erfolgreich wir global ausrollen können. Vor diesem Hintergrund werden wir unsere Patentaktivitäten zeitnah weiter verstärken, um den Standard und die Technologieplattform zu kontrollieren – und damit auch die Richtung, in die sich der Markt entwickelt. Wir automatisieren nicht nur die Truppenverpflegung – wir definieren neu, wie kritische Missionen versorgt, unterstützt und aufrechterhalten werden“, so Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus SE.

Nach dem bereits im April dieses Jahres erfolgreich erteilten Patent für das CA-1 System, welches die zentrale Technologie des KI-Robotik-Systems schützt, markieren die weiteren sechs Patente den Eintritt der Gesellschaft in eine Phase des umfassenden Patentschutzes – mit dem Ziel, einen uneinholbaren Wettbewerbsvorsprung im Bereich KI-Robotik für den Verteidigungssektor zu etablieren.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

